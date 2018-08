Krieg vor Haustür miterlebt

Seit 20 Jahren gibt es bereits die Veranstaltungsreihe „Kultur im Rathaus“ in Wallstadt, und sie ist so beliebt, dass sich Gründungsmitglied Manuela Müller sicher ist: „Der Trausaal ist auch heute wieder so voll, Wallstadt braucht ein Kulturhaus.“ Zur Rathausmatinée „Heimat erzählen – Saach emool, wie war des domools in Wallstadt?“ mit Altbäuerin Marianne Bossert im Gespräch mit Susanna Martinez waren mehr als 100 Wallstädter gekommen, der Trausaal platzte aus allen Nähten, sogar im Flur und im Nebenzimmer saßen und standen die Zuhörer.

„Frau Bossert ist Jahrgang 1932, stammt aus Schaafheim bei Babenhausen in Hessen. 1947 kam sie nach Wallstadt, und nun erzählt sie uns, was sie hierhergeführt hat“, lautete die Einleitung von Susanna Martinez. Die Geschichte der Bäuerin beginnt nicht etwa auf einem Bauernhof, sondern in einer Brauerei.

Vater arbeitete in der Brauerei

„Mein Vater arbeitete in einer guten Position bei Michelsbräu, meine Familie hat in der Brauerei gewohnt. Auch war Babenhausen eine Garnisonsstadt, sodass wir den Krieg vor der Haustür miterlebten“, erzählte Marianne Bossert, die beim großen Angriff auf Darmstadt eine Lehrerin verlor. „1945 saßen wir im Luftschutzkeller, und plötzlich hieß es: Die Amis sind da, der Krieg ist aus!“

Schon immer hatten ihre Eltern Wert auf Bildung gelegt, daher hatte die Tochter bereits vor dem Krieg die höhere Bürgerschule besucht. Danach absolvierte sie ein Pflichtjahr bei einem Landwirt. „Es war anstrengend und ungewohnt. Ich musste Ställe ausmisten, mit dem Pferd auf dem Acker arbeiten und Spargel ernten. Dafür hatte ich immer genügend zu essen.“

Zurück in der Brauerei hatte der Vater einen Chef aus Käfertal, durch den der Kontakt zu einem landwirtschaftlichen Hof in Wallstadt, dem Hecker-Hof, entstand. Das war im Jahre 1947. „Als ich dort ankam, lag vor dem Haus eine große, dicke Sau.“ Willkommen zurück in der Landwirtschaft. Ihre bisherigen Erfahrungen konnte die junge Frau mit einbringen und führte das Spargel-Pflanzen ein, was dem Opa zuerst missfiel. Nach der Ernte jedoch liebte er Spargel. Auch in Wallstadt ging es weiter mit der harten Arbeit, doch auch Freizeit gab es in den kargen Nachkriegsjahren. „Einige der jungen Mädchen nahmen mich mit zum Tanz im Prinz Max. Da forderte mich ein junger Mann auf, von dem ich sofort begeistert war.“ Sein Name: Heinrich Bossert, vier Jahre älter als sie. Wenn Marianne an ihn dachte, ging ihr die Feldarbeit schneller von der Hand.

Neues Haus gebaut

Es wurde etwas Festes draus, und die Hochzeit fand 1952 statt. Fünf Kinder bekam das Paar, aus Platzgründen musste ein neues „Bossert-Haus“ gebaut werden. Schon 1956 wurde Bossert die Vorsitzende der Landfrauen Wallstadt, was ihr viel bedeutete. „Wenn ich die Landfrauen nicht gehabt hätte, hätte ich so vieles nicht erlebt.“ Erst im Jahre 2004 gab Marianne Bossert das Amt ab, nun ist sie die Ehrenvorsitzende des Vereins.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018