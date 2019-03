Krimi-Spannung von Claudia Schmid

Am 27. März liest die Autorin Claudia Schmid um 19 Uhr in der Buchhandlung Wallstadt, Römerstraße 27, aus ihrem neuesten Werk „Mörderische Bergstraße“. Die Lesung findet im Rahmen des Kurpfälzer Krimifestivals statt, das sich mit solchen und ähnlichen Veranstaltungen durch die gesamte Region zieht.

In elf spannenden Kurzgeschichten sind ihre beiden Romanhelden Edelgard und ihr Norbert wieder auf Tour und erkunden die »Mörderische Bergstraße«. Auf unterhaltsame Weise stolpert das kauzige Ehepaar in ungewöhnliche Kriminalfälle hinen und über diverse Leichen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Tickets unter Tel. 0621/39158833 oder unter info@buchhandlung-wallstadt.de. scho

