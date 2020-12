Krippe gestohlen

Kopfschütteln, Ärger und Enttäuschung in Wallstadt: Die Krippe am Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz wurde gestohlen. „Die Menschen haben sich so darüber gefreut. Für mich ist das unbegreiflich, wie man etwas stehlen kann, das für die Allgemeinheit eine so große Freude war“, sagt Manuela Müller, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV), traurig.

Dringende Bitte an den Dieb

„Sie wurde für die Allgemeinheit gestiftet“, so Müller – nämlich von der Mutter von Enrico Starck, einem der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wallstadt, die den Baum ehrenamtlich aufgestellt hatten. „Keiner der Helfer, die jedes Jahr den Baum aufstellen, sind vermögend und sie opfern nicht nur Zeit, sondern auch den einen oder anderen Euro. Ich bitte den Dieb, die Krippe wieder zurückzustellen“, so der Appell von Manuela Müller. Am Weihnachtsbaum hängt seit dem Diebstahl ein Schild. „Die Krippe ist ein Unikat und hat einen ideellen Wert“, heißt es da: „Diese Entleihung nennt sich Diebstahl und Hehlerware eignet sich nicht als Geschenk“, mahnt das Schild mit der dringenden Bitte, die Krippe zurückzubringen.

Schon kurz nach der Aufstellung des Baums, den dieses Jahr die IWV und der Bezirksbeirat finanzierten, waren Lichterketten zerrissen, aber von Thomas Müller wieder repariert worden. Hinweise auf die Täter gibt es nicht, obwohl einige Nachbarn seither besonders aufpassen. pwr

