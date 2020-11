Landfrauen bieten Marmelade an

Sie sind immer eine besondere Attraktion beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz: die vielen Marmeladen in mit passenden Bildern der Früchte verzierten Gläsern der Wallstadter Landfrauen. Doch da der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie ausfällt, es aber eine starke Nachfrage von Stammkunden gibt, bieten die Landfrauen ihre Marmeladen sowie Chutneys und Suppengrün an zwei Tagen im Freien im Hof vom Hofladen Bossert in der Mosbacher Straße an. Sie bauen ihren Verkaufsstand am Freitag, 4. Dezember von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 5. Dezember von 9 bis 13 Uhr auf. „Hygienevorschriften werden eingehalten“, betont Vorsitzende Sonja Leyghdt. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020