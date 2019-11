Lieder voller Lebenslust

„Morgen Kinder wird’s was geben, yeah!“: Mit einem stimmungsvollen Konzert lädt der Celebration Gospel Choir (CGC) Wallstadt am ersten Adventssonntag in die evangelische Unionskirche in Käfertal zu einer Einstimmung auf Weihnachten ein und bietet die Gelegenheit, alle Alltagshektik eine Weile hinter sich zu lassen. Der Celebration Gospel Choir, der 1991 aus dem GV Sängerkreis Mannheim-Wallstadt 1906 hervorging, ist ein besonderes Ensemble.

Facettenreiches Programm

Das zeigte schon eine Art Durchlauf, beziehungsweise ein kleiner Probeeinschub nach dem Pressegespräch im Kinderhaus Edith-Stein: Der „schwärzeste weiße Gospelchor des Rhein-Neckar-Dreiecks“ steckt voller Lebenslust und ansteckender Fröhlichkeit. Die 50 Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Anne Westrich interpretieren ihr facetten- und abwechslungsreiches Repertoire mit viel Gefühl und Intensität, aber auch mit so viel Temperament, Dynamik und Spiritualität, dass sie die Zuhörer faszinieren und mitreißen. Chordirektorin Anne Westrich, im Hauptberuf Lehrerin am Johannes-Bach-Gymnasium, leitet den Celebration Gospel Choir seit seinem Gründungsjahr 1991 und arbeitet mit dem Chor auch immer wieder an neuen musikalischen Projekten.

Der Chor macht sich seit mehr als 20 Jahren einen Namen in der Gospelszene. Bei Konzerten in und um Mannheim konnte das Ensemble sein Können unter Beweis stellen – unter anderem mit der Rock Version des Chorals „Jesaja“ aus Händels Messias Oratorium. Begeisterte Zuhörer und eine große Resonanz der Presse waren der Lohn für intensive Arbeit. Der Celebration Gospel Choir lässt sich nicht vergleichen. Von Chor, Solisten und Begleitmusikern (Piano Joe Völker und Percussion Cris Gavazzoni) geht eine ganz besondere Ausstrahlung aus, die jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. So bunt wie die Sängerschar ist auch deren musikalische Visitenkarte: Zeitgenössische Gospelmusik wechselt sich ab mit traditionellem Gospel, Spirituals, mal rockig, mal jazzig, mal symphonisch. „Everybody praise his holy name“, „As long as I’m alive“ oder „I’ll glorify his holy name“ wechseln ab mit „Ain’t No Rock“.

Voller Körpereinsatz

Der Chor zeigt dabei vollen Körpereinsatz, klatscht, schnipst mit den Fingern, bewegt sich im Takt und nutzt Arme und Hände zur Verstärkung der Botschaft. Passend zum ersten Advent stehen zudem besinnliche, heitere und weihnachtliche Lieder auf dem Programm. Darunter sind fröhliche Melodien wie „Morgen Kinder wird‘s was geben“ als Rap. Aber auch viele berührende Lieder sind zu hören, wie „Maria durch den Dornwald ging“ oder „Stille Nacht“, in denen von der frohen Botschaft der Menschwerdung Gottes an Weihnachten erzählt wird, im Wechsel mit dem Publikum. Viele der Songs sind speziell von Joe Völker arrangiert für den Chor. Das Konzert des Celebration Gospel Choir spricht die ganze Familie an.

