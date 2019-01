Löbel lädt zum Bürgergespräch

In den „Raum der Begegnung“ im Rathaus lädt der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel am Mittwoch, 23. Januar zum Bürgergespräch. Ab 18.30 Uhr will er mit den Wallstadtern dort ins Gespräch kommen – egal zu welchem Thema. Zuvor ist er bereits den ganzen Tag in Wallstadt unterwegs. Einen Tag im Monat besucht der auch dem Gemeinderat angehörende Abgeordnete jeweils einen ganzen Tag einen Stadtteil, informiert sich dort bei Firmen, Vereinen oder sozialen Einrichtungen.

In Wallstadt kümmert er sich besonders um das Thema Kinderbetreuung, will sich Verkehrsprobleme ansehen sowie nach Lösungen für die von einer Bürgerinitiative geforderte Kultur- und Mehrzweckhalle sowie den Neubau für die Freiwillige Feuerwehr suchen. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019