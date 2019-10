Männerquartett in Magdalenenkapelle

Der Weltladen Wallstadt richtet ein besonderes Konzert in der Magdalenenkapelle in Straßenheim aus. Dort ist am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr Thabang Mokoena mit seinem Simunye Quartett zu Gast. Die vier Männer aus Ratanda in Südafrika zelebrieren Gospels, die zu Herzen gehen, tanzen und trommeln dazu. Ihre Musikstücke sind in verschiedenen Sprachen Südafrikas und werden von Thabang Mokoena arrangiert.

Ein Teil der Einnahmen und Spenden aus den Konzerten werden für den weiteren Ausbau des Bokamoso Kulturzentrums in Ratanda verwendet. Hier sind derzeit etwa 80 Prozent der jungen Menschen ohne Arbeit. Thabang Mokoene mit seinen Chören ist die treibende Kraft für den Aufbau dieses Zentrums und will Kindern und Jugendlichen helfen, sich musisch, sportlich und sozial entwickeln zu können sowie sie mit Musik, Tanz, Sport, darunter besonders Fußball, Hausaufgaben und Gesundheitserziehung von der Straße holen. pwr

