Margarete Tröster geehrt

Dieter Sensbach mit der Jubilarin Margarete Tröster. © Wolf Wollstadt

„Auch das hohe Alter hat seine Blüte“: Mit diesen Worten haben jetzt die VdK-Mitglieder Dieter Sensbach und Wolf Wollstadt VdK-Mitglied Margarete Tröster (88) für 50 Jahre Treue zum VdK mit der Goldene Ehrennadel des Landesverbandes Baden-Württemberg geehrt. Die gebürtige Mannheimerin aus dem Ortsteil Friedrichsfeld, lebte viele Jahre in der Heimat ihres bereits verstorbenen Ehemannes in Riegel am Kaiserstuhl. Vor 50 Jahren trat sie in Riegel in den dortigen VdK Ortsverband ein. Vor 20 Jahren kam Margarete Tröster wieder zurück in ihre Heimat und trat dem Ortsverband Feudenheim/Wallstadt bei. Die Jubilarin lebt zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Schwägerin im familiären Umfeld. Sie bewältigt Ihren eigenen Haushalt problemlos, unternimmt Spaziergänge und nimmt rege am öffentlichen Leben teil und freut sich „auf jeden neuen Tag“, wie sie versichert. Mit Hilfe des „Mannheimer Morgen“, dem sie seit Jahrzehnten die Treue hält, Radio und Fernsehen, bleibt sie immer informiert über lokale und nationale Ereignisse, wie sie versichert. Auch die VdK-Zeitung, mit den Berichten aus der Sozialpolitik, verfolgt die Jubilarin mit großem Interesse. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020