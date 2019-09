Maurerdorf mit Barock-Schlösschen

Er trifft da jemand, bleibt mal dort stehen, hält hier ein Schwätzchen, wird immer wieder gegrüßt. Mit Stefan M. Alles kann man lange in Wallstadt unterwegs sein. Zu fast jedem Haus weiß der versierte Ortshistoriker eine Geschichte, kennt die früheren Bewohner und den Wandel, den dieser Stadtteil mitgemacht hat.

Dabei ist der dörfliche Charakter zumindest im Ortskern weitgehend erhalten geblieben. Es gibt noch Vollerwerbslandwirte in Wallstadt, wenn auch keine Tiere mehr. Aber bis Anfang der 1990er Jahre hat man Kühe und Schweine mitten im Ort gehalten – und gerochen. Und Alles selbst baut, obwohl er Theologie studierte, auf einem Acker hinter seinem 1895 erbauten Häuschen Tabak an und trocknet ihn in der Luft.

Wallonen haben im 17. Jahrhundert den Tabakanbau in den Ort gebracht. Besiedelt ist die Gegend viel länger. Schon am 8. März 766 taucht „Walahastath“ erstmals im Lorscher Codex auf. Im Dreißigjährigen Krieg erleidet der Ort, mehr als das Nachbardorf Feudenheim, katastrophale Zerstörungen und wird nahezu entvölkert. „Aber es ist immer irgendwie weitergegangen“, betont Alles.

Sogar ein Schloss hat der Ort – im Volksmund. „Höchstens Schlösschen, aber so hat man früher alles genannt, was größer war als die übliche Bebauung – und das waren eineinhalb Stockwerke“, widerspricht Alles. Das „Wambold-Schlösschen“ in der Schulzenstraße 2 geht auf ein Hofgut des Klosters Lorsch zurück, ab 1457 im Besitz eines rheinisch-hessischen Adelsgeschlechts. Der Treppenturm stammt, wenn auch nur als Fragment erhalten, von 1606, das heutige Wohnhaus von 1757. Das Gebäude mit Vollwalmdach, gestrichen im auffälligen aber typischen Ochsenblutrot, ist in Privatbesitz, bewohnt und „das einzige Barockgebäude in Wallstadt“, so Alles.

Einwohnerzahl steigt

Der älteste Teil ist indes der Turm der Evangelischen Petruskirche. Zumindest der untere Teil sei „mindestens 800 Jahre alt, war früher ein Wehrturm mit steinernem Dach und hat den Dreißigjährigen Krieg überdauert“, so der Ortshistoriker. Lange ist die Kirche Ruine, 1706 wird sie den Reformierten zugesprochen.

Gleich hinter der Kirche, nach Süden, fällt das Gelände stark ab – der tiefste Punkt Wallstadts, Sumpfgebiet und alter Neckararm. „Da hörte der Ort auf“, so Alles. Südlich der heutigen Königshofener Straße waren Felder. Die „Linde“ (heute „Korfu“), 1904 errichtet, ist eines der ersten Gebäude der ersten Erweiterung des Orts, der lange auf die Bereiche rund um das 1836 von Johann Friedrich Dyckerhoff erbaute Rathaus begrenzt ist. Sauwaage und Tabakwaage stehen dort noch heute. Aber schon vor der Eingemeindung 1929 hat sich Wallstadt vom landwirtschaftlich geprägten Ort zum Maurerdorf entwickelt, dessen meiste Bewohner „in der Stadt“ – sprich in Mannheim – arbeiteten.

Alles ist in zehnter Generation Wallstadter – „väterlicherseits, mütterlicherseits erst in fünfter Generation“, wie er sagt. Er hat noch Bilder, wie seine Großmutter im Saal vom „Prinz Max“ zur Tanzstunde ging. Aber der Abriss vom (durch Wohnungen ersetzten) „Prinz Max“, dessen großer Saal ein wichtiger Kristallisationspunkt des Vereinslebens in dem Vorort war, sei 2008 eine Zäsur gewesen, klagt Alles.

Immer mehr Gastwirtschaften seien weggefallen, nun drohe noch das Aus der DJK-Halle. „Dann geht alles kaputt“, fürchtet der Ortshistoriker, „denn die Vereine sind wichtiger Integrationsfaktor!“ Vereine, Kirchengemeinden und Feuerwehr spielen in der Tat eine große Rolle, wie eben auf dem Dorf. Wallstadt sei gemütlich, „noch“, betont Alles, „lebendig, lebenswert, mit vielen Familien und relativ guter Infrastruktur“. Soziale Probleme gibt es hier nicht.

Gerade rund ums Rathaus ist auch an einem normalen Wochentag viel Leben auf der Straße, der 2008 modernisierte Rathausplatz hat durch das Café Maije und den Wochenmarkt beliebte Treffpunkte hinzugewonnen. „Aber die Anonymität nimmt zu“, beobachtet Alles. Schließlich hat sich die Einwohnerzahl seit Kriegsende fast verdreifacht, allein seit dem Jahr 2000 stieg sie um 1500 – Wallstadt ist einer der am schnellsten wachsenden Mannheimer Vororte. Ist die Integration der Bürger des ab 1979 entstandenen Neubaugebiets „Wallstadt Südwest“ noch sehr gut gelungen, gilt das für die Menschen im ab 1997 bezogenen ökologischen Neubaugebiet Wallstadt-Nord nur begrenzt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019