Mit Lichtschein sicherer

Anzeige

Die Anschaffungskosten von 140 000 Euro übernahm zum größten Teil der KVJS. „Die Zielgruppe der besonders betroffenen Menschen, wie sie in der ad laborem beschäftigt sind, ist uns besonders wichtig“, so Frank Gesche vom Referat Inklusionsbetriebe, der die Stapler bei einem Vor-Ort-Termin in Augenschein nahm und ausprobierte. Als besonders betroffen gelten Schwerbehinderte, die zum Beispiel deutlich weniger Leistung erbringen können oder deren Beschäftigung mit großem Aufwand für den Arbeitgeber verbunden ist.

1990 gegründet

Volker Hemmerich, Geschäftsführer der ad laborem, und Klaus Litwinschuh dankten für diese Unterstützung. „Der KVJS ist seit dem ersten Tag ein verlässlicher Partner für uns“, so Hemmerich.

Die ad laborem wurde 1990 unter dem Namen ifa mit dem Ziel gegründet, Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose und behinderte Menschen zur Verfügung zu stellen. Der Integrationsbetrieb soll diese Menschen in den regulären Arbeitsmarkt integrieren. juk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018