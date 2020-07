Kämpferisch für Wallstadt: IWV-Chefin Manuela Müller. © Markus prosswitz

60? Die „Manu“, wie alle sagen? Da sie nach wie vor so jugendlich, energiegeladen und agil wirkt, kommt einem das unwahrscheinlich vor. Und doch wird Manuela Müller heute 60 Jahre alt. Nicht nur als Vorsitzende des Motorsportclubs ist sie wahrlich ein Motor des Vereinslebens in Wallstadt, auch als Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) sowie an vielen anderen Stellen kämpft sie für den Vorort, engagiert sich und motiviert andere dazu, sich einzubringen.

Schon seit der Geburt ist sie mit Wallstadt verbunden, kommt sie doch aus der berühmten Kaminmaurerfamilie Müller. Bereits ihr Vater Heiner Müller, der demnächst 90 wird, ist jemand, dem nichts zu viel ist, wenn es um den Einsatz für „seinen“ Ort geht – bis heute als BDS-Ehrenvorsitzender und Erfinder des „Wallstadter Backsteins“. Das prägt auch die Töchter.

Auftakt im Fanfarenzug

Manuela Müller ging zur Grundschule in Wallstadt, machte dann die Mittlere Reife auf der Geschwister-Scholl-Schule auf der Vogelstang, absolvierte eine kaufmännische Lehre bei Kühlerbau Spannagel in Käfertal. Nach einer langen Zeit beim Verlag Rothenstein und der Mitarbeit im Betrieb ihres Mannes arbeitet sie jetzt im Kinderhaus Edith Stein in Wallstadt – und damit mitten in dem Ort, für den auch ihr Herz schlägt.

Ihr Vereinsengagement begann vor über 40 Jahren im Fanfarenzug (später Brass Band genannt), wo sie Fanfare spielte – und ihren Mann Thomas kennenlernte, der trommelte. 1982 vollzog Standesbeamter Albert Kollnig im Rathaus die ungewöhnliche Trauung „Müller mit Müller“. Das wurde die Keimzelle für den Kampf der ganzen Familie Müller – zunächst für den Erhalt und die Sanierung des Trausaals. Daraus entstand schließlich die Initiative „Kultur im Rathaus“, von Manuela Müller mit Patrizia Munterde, Hartmut und Waltraud Gossel sowie Susanna Martinez und Hans Peter Schwöbel 1998 ins Leben gerufen und seither am Leben gehalten.

Nicht nur da zeigt sich, dass Manuela Müller ein großes Talent hat, Veranstaltungen zu organisieren, verschiedene Akteure zu koordinieren und Menschen zu motivieren – aber auch stets selbst anzupacken. Bis 1994 fungiert sie zudem als Schriftführerin, danach als zweite Vorsitzende und ab 1998 als erste Vorsitzende des Motorsportclubs.

Weil 2015 die Interessengemeinschaft in eine Krise gerät, aber zugleich 2016 das große Jubiläum „1250 Jahre Wallstadt“ bevorsteht, lässt sich Manuela Müller in die Pflicht nehmen. Sie schart ein großes Team um sich, gewinnt Mitstreiter und Sponsoren. Es wird ein riesiges, glanzvolles, erfolgreiches Fest – und Manuela Müllers Meisterstück.

Davon angespornt, bleibt sie länger an der IWV-Spitze als geplant und schafft es zudem, 2017 mit viel Energie und Enthusiasmus ein neues Konzept durchzusetzen und die schon totgeglaubte Kerwe wiederzubeleben.

Auch die Organisation des Volkstrauertags hat sie übernommen, als die Stadt diese aufgab. Nun kämpft sie zudem an der Spitze der Bürgerinitiative für den Bau eines Kultur- und Sportzentrums, ohne den das sehr rege Wallstadter Vereinsleben keine Zukunft haben wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020