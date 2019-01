Müller: „Wir kämpfen weiter“

Die „Power“, also die Kraft, die der Celebration Gospel Choir zur Begrüßung besang – mit der wollen die Wallstadter im neuen Jahr ihr großes Ziel angehen: der Neubau eines Kultur- und Sportzentrums für den Stadtteil. Das machten alle Redner beim Neujahrsempfang der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) in der vollbesetzten DJK- Halle deutlich.

„Dieses Bild würde sonst nicht mehr zu sehen sein“, mahnte zum Beispiel der neuen „Gowe“-Präsident Manuel Kohl, zeigte auf die aufmarschierte Garde und dankte mit einer Flasche Sekt der IWV-Vorsitzenden Manuela Müller sowie Thomas Müller („Sängerkreis“) für ihren Einsatz in der Bürgerinitiative.

Entscheidungen dauern

„Wir kämpfen weiter“, kündigte Müller an, die sich – trotz Regen und Adler-Spiel – über den großen Andrang in der DJK-Halle freute. Beim Neujahrsempfang der Stadt im Rosengarten habe sie mitbekommen, dass der Mannheimer „Nachtbürgermeister“ und eine selbsternannte „Glücksministerin“ ehrenamtliches Engagement als wichtig für die Stadt und das Wohlbefinden der Bürger bezeichnet hätten. „Dann dürften wir ja kein Problem mehr haben, eine Genehmigung zu erhalten“, sagte Müller leicht sarkastisch.

Immerhin jähre sich die Eingemeindung von Wallstadt nach Mannheim in 2019 zum 90. Mal, „und ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass wir schon immer für eine eigene Veranstaltungshalle gekämpft haben“. Da der Stadtteil weiter wachse, es Zuwachs und keine Nachwuchssorgen bei Vereinen gebe, „hoffe ich, dass unsere Bemühungen erhört werden“, so Müller.

Hoffnung machte ihr Stadtrat Raymond Fojkar (Grüne), der die Grüße des Oberbürgermeisters und des Gemeinderats überbrachte. Ihm habe sich im vergangenen Jahr der Jugendgipfel im Jugendtreff „nachhaltig eingeprägt“. Da habe eine Delegation junger Sportler der DJK „mit Vehemenz“ vorgetragen, wie wichtig eine solche Halle für den Stadtteil sei. „Dieses Engagement der Jugendlichen macht Mut“, so Fojkar. Die Stadt betrachte „den Einsatz der Bürger vor Ort als Reichtum“ und wolle das würdigen, versprach er, bat aber zugleich um Geduld, dass politische Entscheidungen manchmal länger dauerten: „Demokratie ist kein Flatrategeschäft in Sekundenschnelle!“

Arbeit des Bezirksbeirats

Was Demokratie an der Basis bedeutet, machte Thorsten Schurse (SPD) stellvertretend für den Bezirksbeirat deutlich. Aus anderen Stadtteilen höre er „immer wieder, wie schön wir es in Wallstadt haben. Manche betrachten uns geradezu als Insel der Glückseligen“, so Schurse: „Und es ist auch viel Wahres daran: Wallstadt hat einerseits sein dörfliches Flair bewahrt und es gibt einen Grüngürtel um den ganzen Stadtteil. Vor allem haben wir in unserem Ortsteil einen sehr starken Zusammenhalt. Wir ziehen an einem Strang und bleiben an den für uns wichtigen Themen dran“. Allerdings gebe es „immer wieder Themen, die man erledigt wähnte und die nach einiger Zeit leicht abgewandelt wieder auftauchen“, verwies er auf die Punkte der heutigen Bezirksbeiratssitzung – von Lücken in der Kinderbetreuung bis zu Folgerungen des Verkehrsworkshops.

Ausdrücklich plädierte auch er für ein Kultur- und Sportzentrum, zugleich mit neuem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. „Die Freiwillige Feuerwehr gehört auch zu denjenigen, die in Wallstadt ganz stark für Zusammenhalt sorgen“, so Schurse. „Wir brauchen nun einen Standort, und der Gemeinderat muss dann darüber entscheiden. Bis dahin ist ein Übergangsbetrieb der bestehenden Halle notwendig“, erklärte der Bezirksbeiratssprecher.

Dann aber war die Geduld der „Gowe“ zu Ende. „Ich bin heiß auf die Macht“, so Präsident Manuel Kohl, der mit dem – ebenso neuen – Vorsitzenden Thorsten Herrscher von Bürgerdienstleiter Frank Kassner den Rathausschlüssel forderte. Das neue „Gowe“-Tanzpaar Feline Bencik und Melanie Wendt begeisterte dann die Zuschauer, und Kassners Team erhielt die „Gowe“-Flagge, um sie bis Aschermittwoch am Rathaus zu hissen. Kassner dankte den Wallstadtern „für Verständnis und Geduld“ bei längeren Wartezeiten und warb für die neuen Öffnungszeiten: „Wir warten jetzt mal ab, wie sie angenommen werden“, meinte er; „dann kann man das bewerten“. Aber er räumte ein, dass für die Wallstadter Rathaus-Besuche „mehr als ein formaler Akt“ seien: „Man kennt sich, man schätzt sich!“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019