Neue Kindergruppe geplant

Anzeige

403 Stunden entfielen aber auf echte Einsätze zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr, davon Alarmierungen zu 32 Bränden und 16 zu Technischen Hilfeleistungen. Weil es keine großen Unwetter gab, sind das zwar etwas weniger Einsätze als im Vorjahr (60), „aber wir haben eine konstant hohe Alarmierungsdichte“, sagte Wollschläger, „und das ist auch gut, weil es die Routine und damit die Sicherheit erhöht“, erklärte er. Meist rücken die Wehrleute innerhalb der Gemarkung aus, für die sie zuständig sind – also Wallstadt und Vogelstang, teils aber auch auf die Autobahn oder in die Innenstadt. Dabei seien sie in ihren Stadtteilen meist schneller da als das Verstärkungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr, hob Wollschläger hervor.

Ärger über Container

Bei den im Juni vergangenen Jahres aufgestellten Containern zur Erweiterung des Gerätehauses gibt es immer noch Probleme. „Bis heute sind nicht alle Punkte abgearbeitet“, beklagte Wollschläger mit Blick auf die Mängelliste. Die Wallstadter Wehr lege auch großen Wert darauf, dass die Container ein Provisorium sind, „und das sollen sie auch bleiben – ein Neubau ist unser Ziel“, bekräftigte der Kommandant.

„Es ist kein Endzustand, der befriedigend sein kann“, räumte Bernhard Kunkel im Namen der Amtsleitung ein. Die Container seien nur „als Erleichterung der momentanen Raumsituation“ gedacht. Er empfahl aber einen „Dialog mit der Nachbarwehr“, sprich Feudenheim, „ob man sich vorstellen kann, ein gemeinsames Projekt zu machen, das würde dem Thema bei der Politik mehr Gewicht geben“, meinte er. Doch an dieser Stelle erntete Kunkel deutlich ablehnendes Zischen aus den Reihen der Mannschaft. . .

Zuvor hatte Kunkel den Wallstadtern ausdrücklich für ihr großes Engagement gedankt. Die Freiwillige Feuerwehr sei nicht nur „eine wertvolle Unterstützung der Berufsfeuerwehr“. Die Ehrenamtlichen leisteten auch einen „wichtigen beitrag für die Gesellschaft“, wobei er besonders die Jugendarbeit hervorhob.

So konnte Jugendwart Benjamin Gallier nicht nur von 15 aktiven Mitgliedern der Jugendfeuerwehre berichten. Nach den Sommerferien wird in Wallstadt – nach Rheinau und Innenstadt – auch die dritte Gruppe der Mannheimer Kinderfeuerwehr gegründet. Sie wendet sich an Sechs- bis Zehnjährige, wird sich alle drei Wochen mittwochs um 17.30 Uhr treffen und „das ganze Thema spielerisch angehen“, so Nadine Krenz. Die Käfertalerin unterrichtet an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal, ist Fachberaterin der Mannheimer Feuerwehr für die Kindergruppenarbeit und wollte auch eine Gruppe selbst übernehmen – in Wallstadt.

Thomas Näther, der neue Beauftragte der Berufsfeuerwehr für die Ehrenamtlichen, sagte ihnen eine „noch stärkere Einsatzeinbindung zu“. „Ich weiß, dass das ein sinnvoller und wichtiger Motivationsfaktor ist“, erklärte er. So ist im Gespräch, dass die Wallstadter die Spezialaufgabe übernehmen, an Einsatzstellen womöglich mit Schadstoffen belastetes Löschwasser aufzufangen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018