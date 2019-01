Neuer Kindergarten in weiter Ferne

In Wallstadt fehlen weiter Krippenplätze ebenso wie Möglichkeiten zur Ganztagsbetreuung im Kindergarten. Reagieren wird die Stadt derzeit darauf aber nicht. Das erfuhr der Bezirksbeirat bei seiner öffentlichen Sitzung. „Aktuell ist für Wallstadt kein ergänzender Ausbau neuer Krippen- und Kindergartengruppen vorgesehen“, informierte Andrew Ballantyne, Assistent des Leiters des Jugendamtes, das Gremium.

Zunächst zeigte er sich nicht informiert über den aktuellen Stand. Er berichtete, dass die Evangelische Gemeinde die Sanierung ihres Kindergartens in der Atzelbuckel Straße plane und man eine Übergangslösung suche, damit diese Plätze nicht verlorengingen. „Was Sie referieren, ist überholt“, unterbrach ihn die Sitzungsleiterin, Stadträtin Claudia Schöning-Kalender (SPD).

„Ein Dauerbrenner“

„Wir haben keine Betreuungsplätze reduziert“, betonte Anke Sobotta, die Leiterin des Evangelischen Kindergartens. Die seit einem Jahr laufende Sanierung sei schon bald wieder abgeschlossen, seither genieße man Gastrecht im früheren Katholischen Kindergarten, der ja 2017 einen Neubau bezogen hat. Ballantyne nahm „den Hinweis dankend auf“ und erklärte, seine Behörde sei „nur für die Planung zuständig“.

Dass Plätze in Wallstadt fehlen, räumte er ein. Die Stadt baue bis 2021 in Zusammenarbeit mit freien Trägern 21 neue Krippengruppen und 27,5 neue Kindergartengruppen für insgesamt rund 30 Millionen Euro. Wallstadt sei da nicht vorgesehen. „Die Kinderzahlen steigen aber weiter“, so der Vertreter der Verwaltung, das sei „nicht vorhersehbar“ gewesen. „Es ist daher derzeit nicht möglich, jedem Kind zum gewünschten Zeitpunkt den gewünschten Platz zu garantieren“, räumte er ein. Als Alternative wolle man versuchen, „verstärkt Kindertagespflegepersonen auch in Wallstadt zu gewinnen, um die Angebotspalette für die Eltern kurzfristig zu erweitern“, sagte er. Für „Akquirierung und Qualifizierung“ habe der Gemeinderat im Dezember Geld bewilligt, seither habe man aber noch keine Interessenten für diese Aufgabe finden können.

Wenn im Frühjahr die aktuelle Bevölkerungsprognose bis 2038 vorliege, würde man „neu die Bedarfe ermitteln“ und dann eventuell die Ausbauplanung korrigieren. Die SPD wollte sich damit nicht zufriedengeben. „Die Eltern haben den Bedarf jetzt, die Plätze fehlen, was sollen wir denen sagen“, so deren Bezirksbeirätin Christel Spohni. Das Thema sei „ein Dauerbrenner“, kritisierte sie und verwies darauf, dass die Einwohnerzahl von Wallstadt schon lange steigt. „Wir sprechen hier von einem echten Bedarf, und es ist Aufgabe der Verwaltung, den zu decken“, erinnerte Spohnis Kollege Thorsten Schurse an den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung: „Man kann ja auch nicht in Nachbarstadtteile ausweichen, da ist es nicht besser“, klagte er.

„Ich bin Mutter eines 15-monatigen Sohnes und suche einen Krippenplatz – ich weiß, wie das ist, anderswo ist die Situation noch angespannter“, ergänzte Stadträtin Katharina Dörr (CDU), die stellvertretende Sitzungsleiterin: „Wir können stadtweit die Bedarfe nicht decken und werden da nachlegen müssen“, kündigte sie an. Andererseits wisse sie aus ihrer Arbeit im Gemeinderat, dass das nicht so schnell gehe: „Das braucht Zeit, so ärgerlich das ist!“

Diana Nicolaus, Leiterin des Katholischen Kinderhauses Edith Stein in Wallstadt, bestätigte die fehlenden Plätze, verwies aber auch auf den Fachkräftemangel. Zudem sei der Personalschlüssel in Mannheim zu niedrig. „Wir verheizen die Leute. Dadurch gehen sie aus dem Beruf raus oder wechseln auf Teilzeit, umso weniger Ganztagesgruppen kann man anbieten“, erklärte sie. Obwohl eigentlich für Leitungsaufgaben freigestellt, mache sie seit Oktober ständig Dienst in der Krippe, um eine ausgefallene Mitarbeitern zu ersetzen, „sonst hätten wir schließen müssen und zehn Krippenplätze wären weg gewesen“. Doch für sie sei klar, „dass da endlich was geändert werden muss!“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019