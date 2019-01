Neujahrsempfang der SPD

Es gibt Kaffee und Kuchen, Brezeln und Sekt sowie gute Gespräche: Der SPD-Ortsverein Wallstadt lädt ein zu seinem Neujahrsempfang nach Straßenheim in den Straßenheimer Hof in der Ortsstraße 1 am Sonntag, 20. Januar um 15 Uhr. „Jetzt ist es Tradition“, schreibt er, denn die Veranstaltung findet dort zum dritten Mal statt.

Als „besonderer Gast aus der Politik“ wird der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, Ralf Eisenhauer, angekündigt. Außer Politik gibt es Vorführungen mit jungen Zauberkünstlern und türkische Kunstmusik. Die Moderation des Nachmittags übernimmt die Wallstadter SPD-Stadträtin Claudia Schöning-Kalender. pwr

