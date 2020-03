Nilgänse hüpfen auf Autodächer

„Sie hat hier unseren Parkplatz besetzt“, schimpft Peter Beck und zeigt verärgert auf eine Nilgans – und er ist nicht allein. Doch nicht nur eine einzige Nilgans, sondern ein Pärchen mit Nachwuchs beschäftigt in Wallstadt die Anwohner rund um die Seckacher Straße.

„Die Nilgans kommt täglich in der Früh, um es sich auf den dort parkenden Autos gemütlich zu machen – nicht ohne Spuren zu hinterlassen“, beklagt sich Hans Brunner. „Weiße Autos sind ihre Lieblingsfarbe, nur wenn kein weißes Auto vorhanden ist, werden auch Autos mit anderen Farben als Rastplatz verwendet“, hat er beobachtet. Schon oft habe sie „alles mit ihrem Kot verschmiert“.

Vertreiben nutzlos

Verschiedene Besitzer der Autos hätten schon versucht, die Gans zu vertreiben, „aber ohne Erfolg, nach wenigen Minuten ist sie meist wieder da“, erzählt Brunner. Laut Anwohner Norbert Leidig werden einige Parkplätze daher überhaupt nicht mehr genutzt und stehen frei – und tatsächlich sind sie manchmal völlig leer, während ringsum überall Fahrzeuge parken.

Schließlich lasse sich die Nilgans nicht nur auf den Dächern der abgestellten Autos nieder, verkratzt sie und lässt ihre Hinterlassenschaften darauf zurück. „Sie hat es sich auch zum Spaß gemacht, wenn zwei Fahrzeuge nebeneinanderstehen, von einem Dach auf das andere zu hüpfen“, schildert Leidig das Verhalten des Tiers. Es habe – vermutlich unten in der großen Tanne – gebrütet, verweist er auf etwa acht Jungtiere, die das Paar seit einigen Tagen begleiten.

Beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt ist das Problem bekannt. „Eine Bejagung ist grundsätzlich nur in der Jagdzeit möglich“, so eine Sprecherin. Da die Jagdruhe bereits seit Mitte Januar gelte, prüfe die Stadt nun mit dem Jagdpächter weitere Maßnahmen.

Schließlich gibt es das Problem nicht nur in Wallstadt, auch wenn es so extrem mitten in einem Wohngebiet bislang nicht aufgetreten ist. Zur Plage geworden ist sie aus Afrika eingewanderte Art seit etwa 15 Jahren. Die Nilgänse verdrecken mit ihrem Kot Liegewiesen, Schwimmbäder und Badeseen. Besonders am Vogelstangsee und am Strandbad sowie in den Stadtparks gibt es viele Nil- sowie Kanadagänse, eine eng verwandte Art. Der in allen Braun- und Beigetönen schillernde Vogel mit den dunklen Augenflecken vermehrt sich rasant und ist so aggressiv, dass Enten, Schwäne und Störche oder heimische Arten wie Bless- oder Teichhühner vor ihm weichen. Kein natürlicher Feind, außer vielleicht der Fuchs, ist dem kräftigen Wasservogel gewachsen. Damit stören die zugewanderten Vögel zunehmend die Artenvielfalt.

„Nicht füttern!“

Die Jagd auf Nilgänse ist in derzeit neun Bundesländern erlaubt, die Jagdzeiten liegen zwischen drei und sechs Monaten im Winter. In den vergangenen Jahren sind einige wenige Nilgänse mit Sondergenehmigungen in Parks oder Schwimmbädern abgeschossen worden. Ansonsten warnt die Stadt: „Nicht füttern!“, denn wo sie Futter bekommen, gehen die Nilgänse immer wieder hin.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020