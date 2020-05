Noch Platz für Firmen

Die Stadt plant derzeit in Wallstadt kein weiteres Gewerbegebiet. Dies teilte sie jetzt auf Anfrage des Bezirksbeirats mit. Das Stadtteilgremium hatte sich erkundigt, ob und wo noch Platz wäre, dass sich kleine Firmen und Handwerksbetriebe ansiedeln oder ausdehnen können. Die Wirtschaftsförderung verwies darauf, dass nördlich angrenzend an das in den 1980er Jahren besiedelte Gewerbegebiet Wallstadt der Flächennutzungsplan eine Erweiterungsmöglichkeit vorsehe.

Dabei handelt es sich um die Felder nördlich der Normannenstraße zwischen Friedhof und der Siebenbürger Straße. Dort stehen rund 4,2 Hektar zur Verfügung, wobei der Stadt etwa die Hälfte der Grundstücke gehört. Auch wenn „aktuell keine konkreten Planungen“ für die Aufstellung eines Bebauungsplans bestünden, handele es sich jedoch „um eines der wenigen noch möglichen Gebiete für eine bauliche Entwicklung zur Ansiedlung von Arbeitsplätzen“. Allerdings ist das Areal immer wieder als einer von drei Standorten für das geplante neue Kultur- und Sportzentrum genannt worden, worauf die Stadt aber nicht einging. Nachfragen konnten die Bezirksbeiräte aber nicht, da die öffentliche Sitzung wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020