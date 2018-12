Nur noch zwei Tage in der Woche

Wer in den Stadtteilen wohnt, weiß diesen besonderen Service zu schätzen: Der Bürgerservice ist so etwas wie das Rathaus vor Ort, hier kann man Ausweise beantragen oder verlängern lassen, Führerscheine abholen oder in vielen anderen Bereichen mit der Verwaltung in Kontakt treten. Der Bürgerservice in Wallstadt ändert jetzt ab dem 7. Januar seine Öffnungszeiten.

Waren die städtischen Mitarbeiterinnen in der Mosbacherstraße 17 bislang jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen 8 und 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr für die Bürger da, werden sie künftig nur noch an zwei Tagen ihre Räumlichkeiten öffnen – dafür allerdings ganztags, abgesehen von einer Mittagspause. Die neuen Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 und nachmittags von 14 bis 18 Uhr.

„Weniger ausgelastet“

Das sind allerdings dennoch vier Stunden weniger die Woche als bisher. Die Stadt begründete die kürzeren Öffnungszeiten auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ damit, dass die Wallstadter Dienststelle besonders an Vormittagen deutlich weniger stark ausgelastet sei als andere Bürgerdienste im Stadtgebiet.

Zunächst müssen sich die Wallstadter in den Weihnachtsferien vom 27. Dezember bis 4. Januar damit abfinden, dass der Bürgerservice aus betrieblichen Gründen vorübergehend geschlossen ist. Fertige Ausweise, Reisepässe oder auch Führerscheine können während dieser Schließzeit im Bürgerservice Zentrum Nord in der Alten Frankfurter Straße 1-3 auf dem Waldhof abgeholt werden. scho

