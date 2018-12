Petrusgemeinde lädt zu Orgelkonzert

Die evangelische Petrusgemeinde Wallstadt lädt zu einem Orgelkonzert am vierten Advent, 23. Dezember, um 10.30 Uhr in die Petruskirche ein. Neben Werken von Bach und Buxtehude erklingt auch weihnachtliches, wie „Noel sur les Flutes“ des französischen Komponisten Louis-Claude D‘Aquin. An der erst 2011 eingebauten Rensch-Orgel spielt Alexander Leventhal, Absolvent des Staatlichen Konservatoriums Moskau. Der mit internationalen Preisen bedachte Vollblutmusiker habe sich gewünscht, einmal ein Konzert in der Petruskirche geben zu können: „Diese kleine Orgel ist sehr interessant. Und sie ist gut!“

Wie Pfarrerin Anna Baltes mitteilte, wird die Kirche dann bereits weihnachtlich geschmückt sein. So könnten sich Besucher schon optisch auf das Fest der Liebe einstimmen lassen und ohne Gedränge wie am Heiligen Abend die Krippe mit den in der Gemeinde getöpferten Figuren besichtigen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. cs

