Planung für Neubau beginnt

Das nächste Etappenziel für den Neubau eines Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt ist erreicht: Die Stadt hat jetzt den Auftrag für eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie an das Büro raum-z aus Frankfurt am Main vergeben. Das teilte Peter Myrczik, Fachbereichsleiter Demokratie und Strategie der Stadt, nun dem Bezirksbeirat mit. Wie bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats im Januar angekündigt, hatte die Stadt die Studie ausgeschrieben und sieben Planungsbüros zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Drei Büros gaben ein Angebot ab und die Wahl fiel nun auf die Frankfurter Planer.

Drei mögliche Standorte

Bis Ende Juni sollen sie ein Gesamtkonzept auf Basis der bisherigen Raumprogramme inklusive erster Visualisierungen für ein solches Zentrum mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr vorlegen und untersuchen, ob das Raumprogramm auf die drei möglichen Standorte passt. Auch eine erste Grob-Kostenschätzung, die Ermittlung der späteren Betriebskosten sowie eine grobe Terminplanung sollen sie vorlegen. Der Bezirksbeirat sowie die Bürgerinitiative würden „in geeigneter Weise eingebunden“, versprach Myrczik. Parallel werde Verwaltung sich weiter um mögliche Flächen kümmern sowie an einem Betreiberkonzept arbeiten.

Eigentlich war geplant, dass die Verwaltung mit Bezirksbeiräten und der Bürgerinitiative auch vergleichbare Hallen in Feudenheim, Jungbusch sowie Friedrichsfeld besichtigt. Dies verzögert sich nun aber durch den Coronavirus. Die DJK Mannheim sowie den Stiftungsrat der Katholische Kirchengemeinde Maria Magdalena werde man informieren, so Myrczik – denn die Nutzung der DJK-Halle in der Oswaldstraße ist bis Ende 2022 befristet. Bis dahin wird der Neubau aber frühestens begonnen sein. pwr

