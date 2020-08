Post schließt bis Ende August

In Wallstadt gibt es fast den ganzen August über keine Möglichkeit, Post aufzugeben oder Briefmarken zu kaufen. Die Schließung der Filiale im Markthaus bis einschließlich 25. August begründet das Unternehmen mit „Urlaub und Arbeitskräftemangel“. Die Kunden müssen daher nach Feudenheim oder auf die Vogelstang ausweichen.

Den kleinen Schalter in dem Wallstadter Supermarkt hatte das Bundesunternehmen im Februar eröffnet, nachdem die langjährige Partnerfiliale in einem Wallstadter Textilfachgeschäft im November geschlossen und zunächst kein neuer Anbieter gefunden worden war. Weil die Anlaufstelle im Markthaus aber nur drei Stunden Öffnungszeiten am Tag bietet und zudem zwischenzeitlich mehrere Wochen ganz dicht war, gibt es sehr oft Beschwerden. Im Frühjahr 2021 will die Bäckerei Döringer im „Pflug“ eine Filiale mit dann längeren Öffnungszeiten eröffnen. pwr

