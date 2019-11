Post zieht ab Dezember beim Markthaus ein

Ab Dezember haben die Wallstadter eine neue Anlaufstelle, wenn sie Briefe und Pakete aufgeben oder abholen sowie Briefmarken kaufen wollen: Die Post zieht in den Lebensmittelmarkt Markthaus in der Mosbacher Straße 13. Das bestätigte die „Deutsche Post DHL Group“, so der offizielle Name, auf Anfrage des „MM“. „Ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest, auch keine Öffnungszeiten“, hieß es aber.

Allerdings ist am Samstag, 30. November, Schluss bei Klaus Krämer. Dann schließt er die bisherige Wallstadter Postagentur in seinem Textilfachgeschäft in der Mosbacher Straße 38 – nach 21 Jahren (wir berichteten). Seit er im September seinen Abschied bekanntgab, sei er oft darauf angesprochen worden. „Ich habe mich gefreut, dass es viele bedauert haben. Das überragende Vertrauen der Kunden in meine guten Mitarbeiter und mich macht mich auch stolz“, so Krämer. Doch angesichts seines Alters – er ist 64 – will Krämer nun kürzer treten und hat daher den Vertrag mit der Post fristgerecht gekündigt.

Ob es an neuem Standort dann nahtlos gleich am 1. Dezember oder verzögert weitergeht, konnte oder wollte der Post-Sprecher dem „MM“ nicht sagen. Derzeit werden Mitarbeiter gesucht – denn es handelt sich nicht, wie bei Krämer, um eine selbstständig betriebene Postagentur. Vielmehr muss die Post die Anlaufstelle „mit eigenem Personal betreiben“, wie es offiziell heißt: „In der künftigen Filiale wird es ein Basisangebot an Postdienstleistungen inklusive Zusatzleistungen, zum Beispiel Nachnahme, geben“, so das Bundesunternehmen.

Hintergrund ist die Verpflichtung durch die Bundesregierung, in selbstständigen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und auch in Ortsteilen mit mehr als 2000 Einwohnern eine stationäre Poststelle zu betreiben. In größeren zusammenhängend bebauten Gebieten muss gewährleistet sein, dass eine Filiale in einer Entfernung von maximal 2000 Metern erreichbar ist, lautet die Vorschrift.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

Angebot und Öffnungszeiten sind aber stark eingeschränkt, erfüllen nur Mindeststandards. Dabei war Wallstadt bisher eine sehr stark, auch aus Nachbarstadtteilen, frequentierte Postagentur. Nach Angaben von Krämer kamen zu ihm täglich zwischen 20 und 30 reine Postkunden, in der Vorweihnachtszeit mehr. Oftmals seien um die 300 Pakete zu bearbeiten, herumzuhieven und zu lagern, die entweder in Wallstadt aufgegeben oder an jemanden geliefert werden. Angebote der Postbank wird es in Wallstadt nicht mehr geben. Das sei „nicht mehr wirtschaftlich“, sagte der Post-Sprecher bereits im September.

Café verkleinert

Dass die Post die Filiale selbst führt, soll nur ein Provisorium sein. „Langfristig streben wir an, dass sie von einem Partner in dessen Geschäft betrieben wird“, so der Sprecher des Unternehmens.

Ob das Markthaus das dann übernimmt, steht noch nicht fest. „Wir werden uns mal anschauen, wie sich das entwickelt – da gibt es noch viele Fragezeichen“, sagt Markthaus-Geschäftsführerin Sabine Neuber: „Insbesondere die Konditionen sind offen“, sprich die Kosten und Erlöse. Grundsätzlich habe sie aber schon Interesse.

Marktkauf-Mitarbeiter müssten dafür zuvor aber umfangreiche Schulungen absolvieren, wie Krämer erläutert. Nach Angaben von Neuber eröffnet die Post im Bereich vor der Kasse, damit die Kunden nicht den eigentlichen Supermarktbereich betreten müssen. Das kleine Café mit der Sitzecke werde man dazu umgestalten und diesen Platz, direkt hinter der Fensterfront auf der linken Seite, nutzen. „Wir werden das Café etwas reduzieren, aber wollen es weiter anbieten – denn es wird sehr gut angenommen“, so Neuber. Nach ihrer Kenntnis versucht die Post, gleich ab dem 1. Dezember für die Kunden da zu sein.

Ohnehin ist noch offen, wie es mit dem Markthaus selbst im neuen Jahr weitergeht. Schließlich läuft für die Markthaus gGmbH, die außer dem Lebensmittelgeschäft in Wallstadt noch zwei Secondhand-Kaufhäuser sowie weitere Läden betreibt, seit Sommer ein Insolvenzverfahren. Zwar sieht es derzeit so aus, als könnte die Firma gerettet werden – sicher ist es jedoch nicht.

Wenn es gelingt, bedeutet es einen kompletten Neuanfang. „Ob das geht, hängt von der Stadt ab, ob wir einen Zuschuss bekommen“, so Neuber. Sobald die Zukunft des Markthauses gesichert sei und man Erfahrungen mit der Post-Filiale im Haus gesammelt habe, könne sie dann auch mit der Post verhandeln.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019