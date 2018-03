Publikum im Treff wird immer jünger

Anzeige

So viele Mitglieder wie nie zuvor waren zur Hauptversammlung des Fördervereins Jugendtreff Wallstadt gekommen. Die erste Vorsitzende Heike Klippel hatte für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht allzu viel zu berichten. „Es gab nicht viele Aktivitäten, denn der Jugendtreff läuft“, erklärte sie. Lediglich an der Wallstadter Kerwe hat sich der Förderverein beteiligt, indem einige Mitglieder am Spülmobil mitgeholfen haben. Das soll in diesem Jahr auch wieder so sein, denn laut Heike Klippel und den anderen Helfern hat es richtig Spaß gemacht.

Einstimmige Wahl

Der Förderverein ist hauptsächlich dazu da, dem Jugendtreff finanziell unter die Arme zu greifen, wenn Investitionen anstehen, wie beispielsweise vor einiger Zeit das Kleinspielfeld vor dem Haus (wir berichteten). Und deshalb war vor allem der Kassenbericht wichtig. Christian Roskowetz legte einen sauber geführten Kassenbericht vor, der von den beiden Kassenprüfern abgesegnet worden war. So konnte die Entlastung des Vorstandes vorgenommen werden.

Da Heike Klippel nicht mehr für das Amt der ersten Vorsitzenden zur Verfügung stand, stellte sich Oliver Cors, der bisher als 2. Vorsitzender fungiert hatte, zur Wahl. Er wurde einstimmig gewählt. Ihm folgte Petra Stolle-Bartsch ins Amt der 2. Vorsitzenden, Kassenwart wurde Thomas Bach, Schriftführerin Claudia Helas. Die beiden Kassenprüfer sind Bernd Dellert und Frank Helas.