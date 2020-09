Rad-Wallfahrt zur Magdalenenkapelle

Zur Aktionswoche der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) unter dem Motto „Frauen, wem gehört die Welt?“ startet die kfd-Gruppe Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt zu einer Fahrrad-Wallfahrt zur Magdalenenkapelle in Straßenheim am Samstag, 19. September ab 16 Uhr an der Pfarrkirche St. Peter und Paul Feudenheim. Unterwegs gibt es mehrere Stationen mit geistlichen Impulsen. Der erste Halt ist an der Pfarrkirche Christ König Wallstadt, wo interessierte Frauen sich einreihen können. Um 18 Uhr wird der Wallstadter Ortshistoriker Stefan Alles an der Kapelle einen Kurzvortrag halten. Für interessierte Frauen, die nicht mobil sind, wird eine Pkw-Mitfahrgelegenheit organisiert. Anmeldung per Tel. 0621/793317 oder Kfd.Teresa-von-Avila@ssemma.de. pwr

