Rock-Coversongs im Café Maije

Nach ihrem ersten erfolgreichen Konzert im Februar gastiert die Band Suitcase of Grace jetzt zum zweiten Mal im Café Maije in der Mosbacher Straße 23. Am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr wollen die aus Mannheim und Schwetzingen stammenden Musiker beweisen, „dass Coversongs nicht gleich Coversongs sind“, wie sie versprechen. Sängerin Grace und ihre drei Musiker interpretieren unter anderem Songs von Tom Waits, Bruce Springsteen, The Church, The Smith oder REM in eigenständigen, überraschenden Coverversionen.

Die Band ist im Herbst 2018 entstanden. Die Mitglieder sind Musiker mit langjähriger Bühnenerfahrung. In den 1980-er und -90-er Jahren spielten Grace und Roger Münzenmayer (Schlagzeug) bereits bei The Valentines. Hinzu kamen Boris Reiser (Gitarre) und Daniel Castillo (Bass). Kartenvorverkauf im Café Maije in der Mosbacher Straße. pwr

