Sakrales Kleinod wieder geöffnet

Es geht weiter – wenngleich ohne Pfarrer Lukas Glocker. Auch in diesem Sommerhalbjahr ist die Magdalenenkapelle in Straßenheim dank ehrenamtlicher Helfer bis Oktober jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Los geht es an diesem Sonntag, 22. April, und da gibt es auch um 16.30 Uhr noch eine kleine Andacht in dem kleinen Gotteshaus am Straßenheimer Friedhof.

Glocker, der im Dezember als Dekan nach Bruchsal gewechselt war, hatte im Herbst 2015 die Initiative ergriffen und den Anstoß zur Gründung vom „Freundeskreis Magdalenenkapelle“ ergriffen. „Er war immer das Sprachrohr vom Freundeskreis“, so Jürgen Anselmann. Nun hat er, der schon mit Glocker, Christian Böhm und Carmen Müller an der Spitze stand, das Sprecheramt übernommen. Böhm und Müller engagieren sich weiterhin, ebenso Martin Geißler. Der Musiker, unter anderem Organist von Christ-König, hat wieder ein Programm mit zahlreichen Konzerten in der Magdalenenkapelle organisiert. Es umfasst dieses Jahr bis Oktober 14 Termine, wobei sich die Künstler stets in den Dienst der Sanierung des sakralen Kleinods stellen.

Los geht es am 6. Mai um 17 Uhr unter dem Motto „Musik des Augenblicks“ mit der Harfenistin Jelena Sophia Engelhardt, die durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen führt. Ein Höhepunkt des Programms wird sicher am 1. Juli sein, wenn der Countertenor Matthias Lucht und Jürgen Bahnholzer (Cembalo) nach Straßenheim kommen.