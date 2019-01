Schauspieler liest im Café Maije

Die „Feudenheimer Kulturevents“ kommen mit ihrer ersten Veranstaltung des neuen Jahres ins benachbarte Wallstadt. „Wintergeschichten“ heißt die Lesung am Sonntag, 20. Januar, ab 17 Uhr im Café Maije in der Mosbacher Straße 23.

Dort ist Mathias Wendel zu Gast. Für seinen Auftritt in Wallstadt hat der Regisseur und Schauspieler – der unter anderem am Nationaltheater in „Peter und der Wolf“ spielt – Geschichten von Margaret Atwood und Silvia Bovenschen ausgesucht. In dem Text aus Margaret Atwoods „Die steinerne Matratze“ begleiten die Zuhörer Verena, eine alternde Lady, auf eine Kreuzfahrt in die eisige Arktis. Sie hat sich fest vorgenommen, auf Flirtversuche zu verzichten. Was – passend zum neuen Jahr – mit guten Vorsätzen beginnt, mündet in einer sehr späten, überaus skurrilen Rache.

Um diese spannungsgeladene Geschichte reihen sich kleine Gedichte- und Gedankenschnipsel. So zeigt Silvia Bovenschens „Älter werden“ einen persönlich erzählten, räsonierenden Rückblick auf das Leben. Zu der Lesung gibt es Kaffee und Kuchen. Tickets kosten im Vorverkauf im Café zwölf, an der Tageskasse 14 Euro. pwr

