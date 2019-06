Schräger Satireabend

„Frau Frankes verdammt wunderbarer Lesesalon“ heißt ein Satireabend der Kulturevents am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr im Café Maije (Mosbacher Straße 23). Es geht um die Blüten einer Literatur, die nicht aufs erste Hören als solche zu erkennen ist. Ergänzt wird der schräge Literatur-Mix von wunderbar einfühlsam modulierten Chansons, begleitet von Frau Frankes Gitarristen Michael Barrett. Karten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Vorverkauf im Weltladen Wallstadt, Römerstraße 28, im Feudenheimer Buchladen, Hauptstraße 41, oder unter Tel. 0172/ 7 24 25 69, per Mail an info@kulturevents-rheinneckar.com oder über Eventim. scho

