Segen kommt per Video oder Aufkleber

Wo an der Haustür oder einer Wand im Flur das Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ steht, sollte man es nicht abwischen: Der Segen „Christus segne dieses Haus“ der Heiligen Drei Könige muss auch noch im kommenden Jahr wirken. Wegen der Corona-Pandemie sind keine Sternsinger unterwegs. Das wirkt sich besonders in Wallstadt aus – dem einzigen Mannheimer Stadtteil, in dem die Jugendlichen sonst stets durch den gesamten Ort gelaufen und bisher an den Häusern in allen Straßen geklingelt haben.

Die Wallstadter Sternsinger der Pfarrgemeinde Christ-König sind die erfolgreichste und größte Gruppe in Mannheim, ja weit darüber hinaus. Über 23 000 Euro haben sie allein Ende 2019 an Spenden für Kinder in Not gesammelt. Vier Tage lang waren sie dazu Ende Dezember mit Stern und gesegneter Kreide in den Straßen unterwegs und sangen ihre Lieder. Schon über 50 Jahre gibt es die Aktion in dem Vorort, zudem auch Straßenheim gehört.

Kirchen geöffnet

Aber im 52. Jahr ist alles anders. „Leider ist es in diesem Jahr nicht möglich, von Haus zu Haus unterwegs zu sein“, so Gabriele Hirsch, die in der Gemeinde die Sternsingeraktion koordiniert. Die Abstandsregeln in den einzelnen Gruppen könnten nicht eingehalten werden. Immerhin sind sonst etwa 10 Gruppen zu jeweils acht Personen – Kinder und Betreuer – unterwegs.

Das Organisationsteam von Wallstadt habe sich daher schon vor Wochen mit anderen Alternativen beschäftigt, so Haas. Sie haben an einem Samstag mit drei Familien und drei Königen ein „Hausbesuch“ mit Begrüßung, Königssprüchen und Liedern per Video aufgenommen. Dieser Kurzfilm kann über den Link: https://bit.ly/360vmyD auf Youtube.com angesehen werden.

Zudem gibt es am 6. Januar von 15 bis 17 Uhr in der Christ-König-Kirche in Wallstadt einen Termin, bei dem man sich Segensaufkleber für Haus oder Wohnung abholen sowie Barspenden im verschlossenen Briefumschlag abgeben kann. Wer eine Spendenbescheinigung, wünscht, sollte zudem seine Adresse angeben. Spenden können Sie auch durch Überweisung auf das Konto der Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena, DE18 6709 0000 0091 8123 04, Verwendungszweck Sternsinger Christ-König, getätigt werden. Die Segensaufkleber werden dann im Anschluss der Aktion an den Häusern, die gespendet haben, angebracht, kündigt Hirsch an.

Das Sternsinger-Team der Pfarrei St. Peter und Paul hat sich das Motto „Sternsinger Feudenheim – Mit Abstand am Besten“ gegeben. „In diesem Jahr ist alles besonders, nichts ist so wie gewohnt, die Corona-Pandemie hat Vieles verändert“, bittet Christine Hettinger vom Gemeindeteam um Verständnis, dass man aus gegenseitiger Rücksichtnahme keine Besuche mache.

Dafür versenden die Sternsinger an jene Familien, die sie früher besucht haben, eine Karte mit Segenswünschen und bitten um Spenden. Wer Barspenden in einem verschlossenen Briefumschlag abgeben möchte, kann das am 6. Januar von 15 bis 17 Uhr in der dafür geöffneten Kirche St. Peter und Paul.

Erlös für die Ukraine

„Anders als gewohnt“ müsse auch die Tätigkeit der Sternsinger in Käfertal stattfinden, so Lucia Heuberger von St. Laurentius. „Aber die Aktion soll nicht ausfallen“, betont sie. Die bisherigen Gastgeberfamilien bekommen nach Weihnachten Post mit einem Segensaufkleber, den man selbst an der Tür anbringen kann. „Schön wäre, der Aufkleber würde dort, wo es möglich ist, so angebracht, dass er von der Straße aus sichtbar ist. Das könnte auch der Briefkasten oder das Hoftor sein. Somit können Sie Ihre Verbundenheit mit der Sternsingeraktion zeigen“, bittet Lucia Heuberger. Am Dreikönigstag zwischen 15 und 17 Uhr wird auch in St. Laurentius die Kirche geöffnet. Wer nach dem Dreikönigstag unbedingt einen neuen Kreidesegen wünscht, kann einen Zettel mit Adresse in eine Box in der Kirche werfen oder meldet sich per E-Mail unter sternsinger-st.laurentius@gmx.de. „Erwarten Sie aber keine Sternsingerguppe, es kommen nur Einzelpersonen“, so Heuberger. Zusätzlich wird die Gemeinde den letztjährigen Sternsingern ein Überraschungspaket zusammenstellen, „zum Mitmachen und Naschen“, wie sie ankündigt.

Das Motto der diesjährigen Aktion lautet „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Das Beispielland ist diesmal die Ukraine. Das 1959 gestartete Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Sie wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

