Spannende Lesekost zweier Verleger

Bereits in der fünften Auflage veranstaltete das „Kultur im Rathaus“-Team eine Kriminacht. Tatort war der Trausaal im Rathaus des Stadtteils, wo zwei regelrechte Insider auf die Krimifans warteten. In einem umfangreichen Programm gingen die beiden Kenner Ulrich Wellhöfer und Stefan Wirtz vielen Fragen nach und gaben Antworten darauf, was die Leser an Krimis so begeistert oder was eigentlich an dem Hype darum dran ist. Sie entlarvten und gewährten Einblicke in ein Faszinosum, das weltweit immer mehr Anhänger findet.

Den Krimi noir populär gemacht

Die beiden Verleger Ulrich Wellhöfer und Stefan Wirtz sind zwei „alte Hasen“, die seit Jahrzehnten das Genre in all seinen Facetten im Blick haben. Stefan Wirtz, Mitbegründer und Inhaber des Conte-Verlages in Saarbrücken, war es, der unter anderem einst mit der deutschen Übersetzung der Jean Amila-Romane dem Krimi noir in Deutschland zur Popularität verhalf. Ulrich Wellhöfer, Inhaber des gleichnamigen Verlages in Mannheim verlegte schon im zarten Alter von 14 Jahren seinen ersten Krimi und hat seither unter anderem über 1000 Kurzkrimis veröffentlicht. Aktuell möchte er mit einem zweiten Standbein in Wissembourg Fuß fassen.

Dies war dann auch einer der Gründe, warum die Literaturauszüge, die an diesem Abend vorgestellt wurden, stets mit Frankreich zu tun hatten. Den Auftakt bildete eine Geschichte aus der kulinarischen Krimi-Anthologie „Muscheln, Mousse und Messer“ von Ingrid Schmitz, gefolgt von einem Kapitel aus Wolfgang Ehlers „Kürbis trifft Tulpe“. Frank Meyers „Hammelzauber“ führte dann in eine kleine Gemeinde im Saarland, das 2040 nach einem Gau im Atomkraftwerk Cattenom fast vollständig evakuiert werden musste, und „Lind’s letzte Laune“ von Stefan Dettlinger ins Wirtschaftsmilieu.