SPD sammelt Unterschriften

Mit einer Unterschriftensammlung kämpft die SPD in Wallstadt für längere Öffnungszeiten beim Bürgerservice Wallstadt der Stadtverwaltung. Die ersten Listen sollen heute um 19 Uhr, wenn der Bezirksbeirat Wallstadt im Evangelischen Gemeindezentrum tagt, übergeben werden. „Wir haben schon über 100 Unterschriften“, so Thorsten Schurse, der Bezirksbeiratssprecher der SPD. „Aber auch wenn die ersten Listen übergeben sind, sammeln wir noch weiter“, kündigt er an.

An drei Tagen geschlossen

Seit Jahresbeginn ist das Wallstadter Rathaus nur noch am Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 12 sowie 14 bis 18 Uhr geöffnet, montags, mittwochs und freitags aber geschlossen. Die Stadtverwaltung begründete dies mit der geringeren Nachfrage (wir berichteten) – was die SPD bestreitet. „Wallstadt ist auch der Bürgerdienst, aus dem regelmäßig Personal abgezogen wird, wenn es andernorts krankheitsbedingt Ausfälle gibt. Kein Wunder, dass sich die Nutzung verringert, wenn die Menschen immer wieder vor verschlossenen Türen stehen“, kritisiert SPD-Stadträtin Claudia Schöning-Kalender.

Schurse kritisiert, dass der Bezirksbeirat in die Änderung der Öffnungszeiten „gar nicht einbezogen“ worden sei. „Wir wurden erst Ende des Jahres dazu informiert“, so Schurse. Zuvor habe der Bezirksbeirat „mehrfach darum gebeten, dass Funktionen nach Wallstadt verlagert werden, um die lange Sommerschließung zu vermeiden. Umso überraschter waren wir“, so der SPD-Politiker. „Zwei voll eingerichtete Arbeitsplätze im Bürgerdienst stehen derzeit an drei Wochentagen leer. Das ist keine wirklich gute Lösung“, beklagt Schurse. „Es sollten sich doch Arbeiten finden lassen, die sich dort erledigen lassen, wenn gerade kein Kunde einen Wunsch vor Ort hat. Die IT macht es möglich“, meinte er. So könne man die zwei Mitarbeiterinnen dauerhaft auslasten und die Öffnungszeiten wieder ausweiten. pwr

