Speisen für rund 150 Gäste

Auch in diesem Jahr war das Fastenessen der katholischen Christ-König-Gemeinde wieder gut besucht. Rund 150 Gäste nahmen an der zwölften Auflage der Veranstaltung teil. „Ein voller Erfolg“, freuen sich daher die Verantwortlichen. Der Erlös geht auch in diesem Jahr wieder an die „Müllkinder in Uruguajana in Brasilien“. Das Projekt wird schon seit vielen Jahren von der Gemeinde unterstützt.

Als Fastenmalzeit wurden eine Gemüsesuppe, Hühnerfrikassee mit Ananas und Reis sowie Kuchen und Kaffee ausgegeben. Der EineWelt-Kreis hatte im hinteren Teil des Saales seinen Stand mit verschiedenen Produkten wie Tee, Honig, Nudeln und vielem mehr zum Verkauf aufgebaut. In diesem Jahr gab es zudem eine Tombola mit Produkten aus dem Weltladen.

„Zum ersten Mal waren fünf Firmanden als Helfer dabei, die uns tatkräftig am Samstag und Sonntag geholfen haben“, berichtet Gabriele Hirsch. Sie und das Orga-Team freuen sich sehr, dass sowohl das Fastenessen als auch der Weltladen so gut angenommen werde. 1000 Euro konnten am Ende als Erlös aus Eintrittsgeldern, Spenden und Tombola an die Aktion „Müllkinder in Uruguajana in Brasilien“ überwiesen werden. dir/red