Spiel und Spaß im Park

Die evangelische Petrusgemeinde lädt am 18. Mai in den Park der Petruskirche zum Familien-Bibel-Tag. Von 10 bis 11.30 Uhr können dabei Kinder bis zehn Jahre mit ihren Familien im Park spielen, toben und eine Bibelgeschichte entdecken. Die Spielaktion wird von ehrenamtlichen Helfern organisiert. Thema des Familien-Bibel-Tags ist „Der barmherzige Samariter“. Dabei werden unterschiedliche Bastel- und Spielstationen angeboten, auch für die Kleinsten sind Spiele dabei. Bei schlechtem Wetter findet der Bibel-Tag im Gemeindehaus statt. Die Gemeinde bittet um Anmeldung unter Tel. 0621/703218 oder per Mail an petrusgemeinde@ekma.de. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019