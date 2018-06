SpVgg-Platz soll für alle nutzbar sein

Anzeige

Fehlende Fahrradwege

Das dritte Thema hieß Verkehr: zu viele parkende Autos und fehlende Fahrradwege – auch etwas, das nicht nur die Kinder beschäftigt. Nach der Erarbeitung der kleinen Präsentation kommen dann die Politiker aus Gemeinderat und Bezirksbeirat mit ins Spiel. Für jedes der drei Themen gab es eine Station mit Präsentationswand. Die elf teilnehmenden Schüler, hauptsächlich DJK-Mitglieder und Besucher des Jugendtreffs, wurden in drei Gruppen unterteilt, jede Gruppe machte ihre Runde an den drei Stationen. Was auffiel war, dass nur Jungs gekommen waren. An der Verkehrs-Station hörte sich Gemeinderätin Claudia Schöning-Kalender an, wo die Probleme der Kinder lagen. Die Motivation der Teilnehmer war groß, eifrig beschrieben sie ihre Beobachtungen im etwas komplizierten Einbahnstraßen-System Wallstadts. Kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018