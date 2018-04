Stadt sagt genaue Prüfung zu

Anzeige

Diese Halle zu erhalten, ist das erste Ziel der Initiative. Langfristig sei aber ein Neubau unausweichlich. Die Initiative schlägt dafür das freie Feld östlich vom Friedhof, gegenüber vom „Penny“ vor (wir berichteten). „Die optimale Lösung wäre, hier alle zusammen“, verwies Thomas Müller auf die Freiwillige Feuerwehr, die binnen zehn Jahren auch einen Neubau brauche.

Dass sich das Projekt nicht kurzfristig realisieren lasse, sei klar: „Man muss davon ausgehen, dass man fünf bis zehn Jahre braucht“, sagte er. Er rief aber dazu auf, dass die Vereine jetzt ihren Bedarf formulieren und die Stadt die Bürgerinitiative sowie die Vereine bei der Planung eng einbezieht.

„Wir machen das nicht mehr für uns, sondern für die Jugend“, verdeutlichte Manuela Müller, dass die Initiative einen langen Atem brauche. Seit Jahren sei Wallstadt gekennzeichnet von gutem Einvernehmen zwischen Vereinen, Kirchengemeinden und Parteien, gebe es eine erfolgreiche Jugendarbeit, insgesamt 25 Vereine in der IWV, ein gutes Kulturleben, viele Sportangebote. „Doch jetzt steht alles auf der Kippe“, verwies sie auf den Wegfall vieler Räume. Gaststätten hätten geschlossen, die kirchlichen Gemeindezentren seien „in die Jahre gekommen“ und wegen Brandschutzauflagen nicht mehr komplett nutzbar.

Natürlich habe sie Verständnis für die finanziellen Sorgen der Kirchengemeinden. „Für die muss ich eine Lanze brechen, sie haben uns 60 Jahre unterstützt“, so Manuela Müller. Aber wenn jetzt das Katholische Gemeindezentrum auch noch wegfalle und es keinen Ersatz gebe, „wäre das der Untergang“, mindestens vier bis fünf Vereine könnten nicht mehr weiterbestehen.

„Katastrophal bestellt“

Das bekräftigte Thomas Müller. „Um Veranstaltungs- und Proberäume ist es in unserem Stadtteil katastrophal bestellt“, betonte er. Sein Chor probe mit 50 Personen und Flügel in einem 65 Quadratmeter großen Raum, „nach 30 Minuten geht der Sauerstoff zur Neige!“ An Expansion sei gar nicht zu denken. Seit 2010 suche er eine Lösung, ohne Erfolg. Eine 2014 formulierte Idee für ein reines Proben- und Lagergebäude, da man damals noch vom Fortbestand des Katholischen Gemeindezentrums ausging, sei von der Politik nicht aufgegriffen worden: „Alle Bemühungen führten bisher zu keiner Gesprächsaufnahme in Form eines Runden Tisches mit Vertretern der Stadtverwaltung und zu keinen formellen Entscheidungen des Gemeinderates, und jetzt verschärft sich die Situation dramatisch“.

Martin Kopp aus der Bürgerschaft bedauerte, dass ein möglicher, zu Fuß erreichbarer Bauplatz eines Gemeindezentrums in der Amorbacher Straße für Wohnungsbau vorgesehen sei. Er schlug vor, das „Loch“ zu nutzen, den Spielplatz an der Ecke Kelten-/Alemannenstraße, der so tiefergelegt sei, dass der Aushub entfalle und man eine Tiefgarage unterbringen könne. Thomas Müller aber entgegnete, dies ginge wegen der Anwohner nicht. Wolfgang Gottmann mahnte, an den zu erwartenden Einwohnerzuwachs von Wallstadt, aber auch neue Stadtteile wie „Franklin“ zu denken und deren Bedarf einzurechnen.

„Wir brauchen eine Bestandsaufnahme“, meinte SPD–Stadträtin Claudia Schöning-Kalender. „Wenn wir eine ernstzunehmende Planung machen wollen, brauchen wir eine ernstzunehmende Bedarfsberechnung“, sagte sie. Dass die Stadt den Vereinen dabei helfen, habe sie beantragt. Was die Vereine bisher selbst erarbeitet hätten, liege ihr aber nicht vor bedauerte sie.

Roland Weiß versprach für die ML: „Wir werden sie weiter kräftig unterstützen!“ Aber auch die Stadträte Birgit Reinemund (FDP), Bernd Kupfer (CDU) sowie der Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) bekundeten ihre Sympathie für die Initiative.

Info: Digitale Petition unter www-bi.wallstadt.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018