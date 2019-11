Am 1. Dezember um 10 Uhr feiert die Gemeinde in der evangelischen Petruskirche einen Festgottesdienst, Anlass ist das 125-jährige Bestehen des evangelischen Kirchenchors. Im Gottesdienst erklingen unter anderem Werke von Bach und Mendelsohn, Mitwirkende sind der evangelische Kirchenchor unter Leitung von Marion Fürst, Tanja Hermann (Alt) und der Posaunenchor der Petrusgemeinde. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Empfang im Gemeindehaus.

Festgottesdienst mit Gemeinde

In den vergangenen Jahren haben sich manche Chöre und Musikvereine in Wallstadt aufgelöst. Der evangelische Kirchenchor singt dagegen noch. Seit 125 Jahren treffen sich dabei Menschen in ihrer Freizeit und musizieren miteinander. Der Kirchenchor hat in seinem langem Bestehen nicht nur zahllose Gottesdienste, sondern auch durch Konzerte und Auftritte bei Festen das kulturelle und gemeinschaftliche Leben in Wallstadt musikalisch bereichert. Das Repertoire des Chores ist groß und musikalisch breit gefächert – von Chorälen und Kantaten bis zu weltlichen Hits. Nachdem der Chor jahrzehntelang ehrenamtlich durch den 2017 verstorbenen Roland Bernhard geleitet wurde, singt man nun seit gut einem Jahr unter neuer Leitung – der von Marion Fürst. Durch den Wechsel von ehrenamtlicher auf professionelle Chorleitung ist die Gemeinde bei der Finanzierung dieses Traditionsangebots auf Spenden angewiesen.

„Singen im Kirchenchor ist mehr als ein Hobby“, meint Pfarrerin Anna Baltes. „Die Sängerinnen und Sänger bilden auch eine starke Gemeinschaft. Sie setzen ihre Talente ein, den Menschen zur Freude und Gott zur Ehre. Das verdient höchste Anerkennung.“ scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019