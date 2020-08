Statt Urlaub Einsatz mit dem Müllsack

Eigentlich hätten die rund 80 Kinder und Jugendlichen die ersten beiden Wochen der Sommerferien im Ferienlager in Österreich verbringen sollen. Doch da die KJG Wallstadt dieses corona-bedingt absagen musste, verbrachten sie die freie Zeit gemeinsam mit 25 Gruppenleitern in ihrem Stadtteil.

„Zeit sinnvoll nutzen“

Neben Spielen in Wallstadt und Ausflügen in den Käfertaler Wald oder ans Felsenmeer stand ein ganz besonderer Punkt auf dem Programm: In Kleingruppen gingen die Teilnehmer an mehreren Nachmittagen durch ihren Ort und reinigten mehrere Straßenzüge und den Marktplatz. Außerdem wurden die Grünanlagen rund um Spiel- und Bolzplätze, am Vogelstangsee sowie der Käfertaler Wald von herumliegendem Müll befreit.

„Wir waren natürlich sehr enttäuscht darüber, dass das Ferienlager abgesagt werden musste, aber wir wollten den Kindern und Jugendlichen trotzdem ein attraktives Programm anbieten“, erzählt der Gruppenleiter Simon Wolter. „Um die Zeit aber auch möglichst sinnvoll und nachhaltig zu nutzen, haben wir uns dazu entschlossen uns auch um unsere direkte Umwelt zu kümmern“. Insgesamt wurden bei der Aktion zwölf Abfallsäcke mit Müll gefüllt sowie mehrere Elektrogeräte eingesammelt. Unterstützt wurden die Wallstadter auch vom Eigenbetrieb Stadtraumservice der Stadt Mannheim, der die Teilnehmenden mit Müllzangen, Arbeitshandschuhen sowie ausreichend Müllsäcken versorgte und auch die fachgerechte Entsorgung übernehmen wird.

Kühle Getränke serviert

Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala freute sich über das Engagement der jungen Menschen für den Stadtteil. Als Dankeschön versorgte sie die Teilnehmenden mit kühlen Getränken und dankte bei einem Besuch den fleißigen Reiniger: „Ich finde die Putzaktion der KJG Wallstadt großartig.“ Der Eigenbetrieb Stadtraumservice unterstützt Bürger, die ebenfalls im Stadtgebiet reinigen wollen, gerne mit entsprechender Ausrüstung. Interessierte können sich unter stadtraumservice@mannheim.de an den Eigenbetrieb wenden. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020