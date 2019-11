Sternsinger gesucht

Sie sind die erfolgreichste und größte Gruppe in ganz Mannheim, ja weit darüber hinaus: die Sternsinger aus Wallstadt. Über 30 000 Euro an Spenden für Kinder in Not erzielen sie jedes Jahr. In keinem anderen Vorort ist die Aktion so umfangreich wie hier, denn sie klingeln in jeder Straße an jedem Haus – nicht nur, wie anderswo, auf Bestellung bei katholischen Familien. Nun hat die Pfarrgemeinde Christ-König ihren Aufruf zur diesjährigen Sternsingeraktion veröffentlicht. Dafür sucht Gabriele Hirsch, die für die Betreuung und Koordination zuständig ist, nach Verstärkung – ökumenisch, denn wer mitmacht, muss keineswegs katholisch sein. Die erste Sternsingerprobe findet am Sonntag, 24. November um 10.45 Uhr im Foyer des Kinderhauses Edith Stein in Wallstadt, Römerstr. 34a, statt. Die weiteren Informationen erfolgen dann nach der Probe. Anmeldung unter hirsch.gabriele@t-online.de. Die Sternsinger werden vom 27. bis 30. Dezember jeden Nachmittag unterwegs sein. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019