Sternsinger sammeln mehr als 37 000 Euro

Mit einem Rekordergebnis ist die Sternsinger-Aktion in den Gemeinden Wallstadt und Feudenheim jetzt zu Ende gegangen. Die etwa 100 Kinder haben bei ihrem Zug von Haustür zu Haustür die stolze Summe von insgesamt mehr als 37 000 Euro gesammelt. Die Sternsinger und ihre Begleiter haben zum Abschluss ihrer Aktion am Sonntagmorgen zusammen einen Gottesdienst in Christ-König gefeiert.

Nach der großen Eröffnung der Sternsinger-Aktion in der St. Peter und Paul Kirche in Feudenheim am 26. Dezember waren in den letzten Tagen circa 60 Kinder in Wallstadt und 40 Kinder in Feudenheim mit ihren erwachsenen Begleitern unterwegs. Die Altersspanne der insgesamt rund 120 Aktiven reichte hierbei von sechs bis über 60 Jahre, wobei Kinder und Jugendliche die große Mehrheit bildeten.

An jeder Tür geklingelt

Während die Kinder in Feudenheim, die von Anita Botsch, Manuela Diener und Stefanie Dunz begleitet wurden, nur Familien, Einzelpersonen oder Einrichtungen besuchten, die vorher benachrichtigt worden waren, klopften die Sternsinger in Wallstadt an jede Tür. „Auch an die Türen von Menschen mit anderen Religionen – viele von ihnen hatten uns schon vorher ausdrücklich um den Besuch der Sternsinger gebeten“, berichtete Susanne Krassowska, die mit den Kindern und sieben weiteren Begleitern in Wallstadt unterwegs war. Nach der Aussendung in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Feudenheim machten sich die festlich gewandeten Sternsinger auf den Weg in ihrer göttlichen Mission. Sie schrieben den Neujahrssegen über die Türen und baten um Spenden für Kinder und Jugendliche in Not. „Wir wurden sehr positiv aufgenommen“, freute sich Manuela Diener über die Spendenbereitschaft der Feudenheimer.

Und auch die Wallstädter Sternsinger waren überall willkommen. „Die Menschen in Wallstadt bewiesen ein offenes Herz und haben uns mit Freude erwartet“, erzählte Susanne Krassowka. Das gespendete Geld wird durch das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ zugunsten notleidender Kinder in aller Welt investiert.

Den feierlichen Abschlussgottesdienst feierten die Sternsinger in Christ König in Wallstadt zusammen mit Diakon Bernhard Kohl und zahlreichen Gottesdienstbesuchern. Die vielen Kronen, funkelnden Gewänder und vor allem strahlenden Gesichter bleiben den etwa 150 Besuchern des Abschlussgottesdienstes sicher in Erinnerung. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Rafael Mlynek und Band.

„Ich freue mich, dass ihr alle hier seid“, sagte Diakon Kohl. „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ war das Motto der 61. Sternsinger-Aktion. „Inhaltlich machten sich die Sternsinger für Kinder mit Behinderung stark“, erklärte der Diakon.

Julian und andere Sternsinger brachten anhand von Bildern den Gottesdienstbesuchern die Situation von Kinder in Peru mit Down-Syndrom, Muskelschwäche oder Autismus näher. „Wir gehören zusammen, die Kinder der Erde und ich und du“, sangen alle gemeinsam das Sternsinger-Lied. Am Ende des festlichen Gottesdienstes dankte der Seelsorger den Sternsingern und ihren Begleitern für ihren wichtigen Dienst der Nächstenliebe ebenso wie den Spendengebern.

Über 16 000 Euro haben die 40 Sternsinger in Feudenheim bis zum Sonntagmorgen gesammelt, rund 21 300 Euro hatten die 60 Sternsinger in Wallstadt bereits am Abend vor dem Dreikönigstag gezählt.

