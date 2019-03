Stolpersteine werden verlegt

Vier Stolpersteine werden am 26. März auf Initiative des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Wallstadt verlegt. Im Schuljahr 2017/2018 hatten Schüler, Eltern und Lehrer Spenden dafür gesammelt. Nun werden in Wallstadt drei Steine verlegt, und zwar ab etwa 11 Uhr in der Gundelsheimer Straße 34 für Katharina Alles und in der Kreuzstraße 5 für Adolf und Gertrud Graetzer. Katharina Alles wurde in der sogenannten „Landesheilanstalt“ Grafeneck umgebracht und ist somit ein „Euthanasie“-Opfer der Nazi-Diktatur. Adolf Graetzer musste 1936 als Jude seine ärztliche Praxis aufgeben. Gertrud Graetzer war ebenfalls Jüdin und deshalb schon 1934 als Schulärztin entlassen worden. Das Ehepaar konnte nach Ecuador fliehen.

Alle Interessierten sind eingeladen, der Verlegung durch ihre Anwesenheit einen würdigen Rahmen zu geben. scho

