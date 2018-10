Tempo 30 bleibt Streitpunkt

Die Wallstadter Bezirksbeiräte wollen in weiteren Straßen des Orts Tempo 30 einführen. Diesen Wunsch haben sie erneut beim Stadtteilspaziergang mit Oberbürgermeister Peter Kurz bekräftigt. Dagegen lehnen sie den Bau einer Fahrradstraße in Wallstadt ab.

Eigentlich sei „Wallstadt in Sachen Tempo 30 schon jetzt gut aufgestellt“, meinte Carola Wacker vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt. Auf der Wunschliste des Bezirksbeirats stehen aber noch die Alemannenstraße, die Gotenstraße, die Klingenberger Straße, die verlängerte Römerstraße Richtung Vogelstang und das Ende der Mosbacher Straße, also die Ortseinfahrt aus Richtung Wingertsbuckel.

Dieser Forderung widersprachen aber Vertreter der Stadt wie auch der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). „Laut Gesetz ist Tempo 50 die Regel, eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometern ist nur in reinen Wohngebieten mit besonders schutzwürdiger Nutzung wie Kindergärten, Altenheime oder Schulen möglich“, erklärte Ulrike Kleemann von der Verkehrsplanung der Stadt. Das gelte für die genannten Straßen nicht. Zudem „kommen wir in Konflikte, weil der Bus nicht mehr durchkommt“.

Das bekräftigte Felix Dmochowski von der RNV. Derzeit schaffe man es, die Linie 57 zwischen Feudenheim und Wallstadt mit einem Bus zu betreiben. Er benötige für die gesamte Linie – bei einem 20-Minuten-Takt – im Schnitt 18,5 Minuten. „Eine weitere Verzögerung können wir schlecht ausgleichen, wir sind schon am Anschlag“, mahnte er: „Dann fliegt uns der Fahrplan um die Ohren“, so Dmochowski. Dies bedeute, dass man einen Bus mehr einsetzen müsse – und damit doppelte Personal- und Fahrzeugkosten auf einer Linie, die ohnehin ein Zuschussgeschäft sei.

„Ein Bus mehr – das bedeutet ein deutlich sechsstelliger Betrag“, ergänzte OB Kurz. Er wies den Bezirksbeirat auch darauf hin, dass die Stadt an die gesetzlichen Vorschriften gebunden sei. „Wir können das nicht einfach hinbiegen“, betonte Kurz. „Wir haben das Thema regelmäßig auf der Tagesordnung“, seufzte er. Dabei drehe man sich im Kreis. Bürger äußeren Verständnis dafür, dass zumindest die vom Bus durchfahrenen Straßen von der Geschwindigkeitsbegrenzung ausgenommen bleiben. Bei zwei Stellen wollen die Bezirksbeiräte aber nicht lockerlassen: „In der verlängerten Römerstraße laufen viele Kinder zum Sportverein, da gibt es keinen Gehweg“, mahnte CDU-Bezirksbeirat Rüdiger Löb. Die enge Kurve am Ortseingang aus Richtung Wingersbuckel stelle wegen der vielen parkenden Autos „eine gefährliche Stelle dar“, ergänzte er. „Zudem ist dort der Jugendtreff, die Freiwillige Feuerwehr, das muss doch reichen für Tempo 30“, meinte CDU-Bezirksbeirat Bernd Konetschny.

Keine Fahrradstraße

Es handele sich zwar „um keinen Unfallschwerpunkt“, widersprach dem Kleemann. Die Stadtverwaltung nahm aber die Bitte des Bezirksbeirats mit, zumindest an diesen beiden Stellen ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer erneut zu prüfen.

Weiter abgelehnt wird vom Bezirksbeirat dagegen der Bau einer Fahrradstraße. Dafür hat die Stadt den Weg vorgeschlagen, der zwischen Alemannenstraße und Gotenstraße in östlicher Richtung nach Heddesheim führt. Auf Fahrradstraßen gelte Tempo 30, Radfahrer hätten Vorrecht und dürften nebeneinander fahren. Der Gemeinderat hat ein Programm beschlossen, weitere solcher Fahrradstraßen auszuweisen. Laut einer Verkehrszählung, so Kleemann, sind auf diesem Abschnitt so viele Radler unterwegs, dass sich das rentieren würde.

Fußgängerüberweg fehlt

Das bestätigte Manuela Müller, Anwohnerin und Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine. „Hier fahren ganz viele Familien mit Kindern mit dem Rad, aber sie werden ausgebremst von Autofahrern, die zum Beispiel Richtung Hundepension fahren“, hat sie beobachtet.

Nach Ansicht des Bezirksbeirats reicht es aber, die bisherige Regelung „Anlieger frei“ mehr zu kontrollieren – denn für den Durchgangsverkehr dürften viele Autofahrer die Strecke gar nicht nutzen. Jedenfalls sei der Bezirksbeirat „geschlossen dagegen“, rund 17 000 Euro nur für die nötigen Markierungen als Fahrradstraße hier auszugeben. „Das Geld kann man anderswo besser investieren“, meinte Löb.

So wiesen Anwohner der Alemannenstraße darauf hin, dass für die Kinder kein Fußgängerüberweg auf dem Weg zur Schule zur Verfügung stehe. „Dabei fährt hier keiner, wie vorgeschrieben, Tempo 50, sondern da wird gerast mit 70“, so ein Anwohner. Allerdings sei es, so Ulrike Kleemann, nicht möglich, das für die Fahrradstraße reservierte Geld dafür auszugeben.

