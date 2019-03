Themen aus dem Stadtteil

Heidrun Back (v.l.), Gabrile Reisigel, Martin Dubbert, Bernd Kupfer, Volker Kögel und Lennart Christ. © CDU

Der CDU Ortsverband Wallstadt- Vogelstang schickt sechs Kandidaten ins Rennen für die Kommunalwahl, Spitzenkandidat Bernd Kupfer steht mit Platz 9 am weitesten oben auf der CDU-Kommunalwahlliste. Der 21-jährige Lennart Christ aus den Reihen der Jungen Union ist der jüngste Kandidat auf der CDU-Liste. Er will mit jungen, zeitgemäßen Themen Akzente setzen und sich für Stadtplanung einsetzen, die nicht zu Lasten kommender Generationen gehe.

Mit dabei sind die beiden Bezirksbeiratssprecher aus Wallstadt und Vogelstang Martin Dubbert und Volker Kögel. Die Liste wird von der Bezirksbeirätin Gabriele Reisigel und Heidrun Back abgerundet.

Themen für den Wahlkampf sind der Ausbau der Kinderbetreung, die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum, sowie der Sanierungsstau bei den Schulen. Aber auch die großen Themen in den beiden Stadtteilen – wie der Neubau einer Sport- und Kulturhalle in Wallstadt, der Neubau der Geschwister-Scholl-Schule auf der Vogelstang und der Erhalt des dortigen Hallenbades – würden im Wahlkampf angepackt, kündigt Kupfer an. red/scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.03.2019