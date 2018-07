„Trau dich raus aus dem Haus“

Anzeige

„Heute Morgen in der Vorstellung war es voller. Die sind jetzt alle im Schwimmbad“, bedauerte Liedermacher Uwe Lal. Auf der Bühne war ein buntes Sammelsurium an schrägen Requisiten zu bestaunen, etliche Schatztruhen und grinsende Tintenfisch-Stofftiere und ein grüner Kaktus mit Gesicht. Im evangelischen Gemeindehaus im Stadtteil Wallstadt war der Mitmachmusiker Uwe Lal aus dem Sauerland zu Gast, um zwei Auftritte unter dem Titel „Wir sind stark“ zu absolvieren, einen Auftritt morgens und einen am Nachmittag.

„Ihr habt euren Mittagsschlaf noch nicht bekommen, ihr seid noch müde“, neckte Liedermacher Uwe Lal, der einen vollen Tournee-Terminkalender besitzt, seine jungen Zuhörer im evangelischen Gemeindehaus, um die Mädchen und Buben aus der Reserve zu locken. Deshalb riss der witzige Alleinunterhalter das Jungpublikum mit karnevalesken Stimmungsraketen von den Stühlen, in einer mehrstufigen Zündung. Zwischendurch sprach der graubärtige Komiker seine Besucher mit „Verehrte Kinderinnen und Kinder!“ an. „Gott hat dich wunderbar gemacht, kein anderer, der so wie du lachst. So unterschiedlich wir auch sind, wir sind alle Gottes Kind“, sang der 62-Jährige, der über eine theologische und pädagogische Ausbildung verfügt, auf seiner Akustikgitarre mit den allmählich aus sich herausgehenden Sprösslingen. Außerdem tanzte der musikalische Spaßmacher mit den Zöglingen eine an Bee Gees und 70er-Jahre-Disco erinnernde Choreografie.

Darüber hinaus vermittelte Gastsänger Uwe Lal, der seit 1995 regelmäßig auf Tournee geht, wie man spielerisch sein Gehirn stimuliert. „Und dadurch schlau wird und Klassen überspringt“, erläuterte der singende Komiker. Nämlich indem man die Arme und Beine unabhängig voneinander bewegt und dabei die beiden Hirnhälften neu taktet.