Urgestein des Orts

Wenn sie gedurft hätten, wären sicher mehrere hundert Gäste gekommen – doch er feierte wegen der Corona-Pandemie nur ganz klein: Heinrich Müller (Bild) ist 90 Jahre alt geworden. Der „Heiner“, wie ihn jeder im Ort nennt, ist ein Wallstadter Urgestein, ein Macher, Schaffer und Motor des Vereinslebens, der selbst aber nie groß im Mittelpunkt stehen oder große Worte schwingen wollte. Lieber packte er an. . .

Der Kaminmaurer ist, nachdem er viele Jahrzehnte an der Spitze dieser Vereine stand oder im Vorstand mitarbeitete, Ehrenvorsitzender des Bunds der Selbständigen (BDS) und des Motorsportclubs. Ob Volksradfahren oder BDS-Weihnachtsmarkt – beide Veranstaltungen waren seine Erfindungen, und die Wiederbelebung der Maibaumaufstellung trieb er ebenso voran. Mitglied ist Müller noch in vielen weiteren Wallstadter Vereinen, und auch bei der Gründung der Interessengemeinschaft half er maßgeblich mit.

„Er stiftet Gemeinschaft“

Als im Wallstadter Rathaus ein schöner, großer Raum für die Vereine sowie ein schöner Trausaal des Vororts entstehen sollte, renoviert in Eigenarbeit, zählte Müller zu den Männern, die das planten. Danach griff er zu Hacke, Schaufel und Hammer, um Wände einzureißen. „Er stiftet Gemeinschaft – das ist etwas, was man nicht kaufen kann,“ lobte der heutige Oberbürgermeister Peter Kurz, als er – damals noch als Dezernent – Heiner Müller 2003 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verlieh. Ohne Menschen wie Müller sei bürgerschaftliches Leben in Orten wie Wallstadt undenkbar, ja ohne solche Bürger gebe es keine Demokratie, erklärte Kurz.

Als Heiner Müller und Willi Menz, ehemaliger Polizeipräsident und Altstadtrat, Kaminholz im Odenwald holten, kamen sie auf eine Idee – eine Auszeichnung einzuführen für Mitbürger, die sich um Wallstadt verdient gemacht hatten. Geschaffen wurde der „Wallstadter Backstein“ – tatsächlich ein Stein mit Widmungsschild aus Messing auf einer Holzkonsole, gekrönt mit dem Wallstadter Symbol Pflug sowie Maurerkelle, Kamin und Senkblei und verliehen vom BDS. Er will damit zugleich die Erinnerung an die Wallstadter Tradition aufrecht erhalten, wonach viele der Kaminmaurer von Mannheim und der Region einst aus dem „Maurerdorf“ Wallstadt stammten. 2002 – von diesem völlig unerwartet – ging die Auszeichnung an Mitinitiator Heiner Müller. pwr

