Er kann sich jetzt warm anziehen in den manchmal stürmischen politischen Zeiten: Mit einem „Gowe“-Schal bedankten sich Vorsitzender Thorsten Herrscher und Präsident Manuel Kohl beim Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU). Der hatte eine Gruppe aus Elferrat und Aktiven des Wallstadter Karnevalsvereins für vier Tage nach Berlin eingeladen.

„Es war super, ganz toll, klasse gemacht“, fasste „Gowe“-Ehrenvorsitzender Otmar Lenhardt die Reise in die Bundeshauptstadt zusammen. „Ich habe ja früher an Fasnacht auch oft Witze gemacht, dass da im Plenum 20 Hansel sitzen und die anderen Kerle nichts schaffen – aber jetzt weiß ich, wie es abläuft und wie gearbeitet wird“, so Lenhardt. Der Besuch sei „sehr eindrucksvoll und bereichernd“, wenn auch anstrengend gewesen: „Urlaub war es keiner!“

Reichstag, Bundestag, Bundesnachrichtendienst, Landesvertretung, diverse Museen und eine Stadtrundfahrt standen auf dem Programm. „Wir bekamen eine Fülle von Informationen. So verging die Zeit wie im Flug und wir traten die Heimreise mit vielen neuen Eindrücken an“, fasste Katrin Herrscher die vier Tage zusammen.

Appell wegen Neubau

Während eines gemeinsamen Mittagessens stellte sich Nikolas Löbel den Fragen der Wallstadter. „Die Gowe sind ein toller Fasnachtsverein und leisten in und für Wallstadt großartige ehrenamtliche Arbeit“, so Löbel, der jedes Jahr zur Prunksitzung nach Wallstadt kommt. „Vereine wie die Gowe machen Wallstadt zu einem so lebens- und liebenswerten Stadtteil. Deshalb habe ich alle Aktiven als Dankeschön nach Berlin eingeladen“, sagte der Abgeordnete. Manuel Kohl appellierte an ihn, sich dafür einzusetzen, dass die Stadt Mittel für den Neubau eines Kultur- und Sportzentrums in den Etat aufnimmt. pwr

