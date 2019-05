Verboten und verbrannt

„Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“, hatte Heinrich Heine (1797-1856) geschrieben. Seine Schriften gehörten im Mai 1933 zu den ersten, die bei einer von der „deutschen Studentenschaft“ organisierten Bücherverbrennung in die Flammen flogen. Zum 86. Jahrestag der nationalsozialistischen Bücherverbrennung gab es in diesem Jahr ein etwas anderes Wallstadter Lesekontor unter dem Motto „Wenn leere Bibliotheken erzählen“.

Mehr als 1000 Titel

Nur wenige Wochen nach seiner Machtergreifung zeigte das Nazi-Regime, wohin der Weg führen sollte, und das Pathos des Ungeistes gegen „schändliche, unerwünschte und undeutsche“ Autoren klingt uns aus Wochenschauaufnahmen noch in den Ohren: „Wir übergeben der Flamme die Schriften von Heinrich Heine, Bertold Brecht, Alfred Döblin, Stefan Zweig, Rosa Luxemburg…“ – die Liste der verbrannten Bücher enthält mehr als 10 000 Titel von mehr als 150 Autoren. In der Literatur bewandert, leitete Veranstalterin Claudia Schöning-Kalender den Abend im Getränkemarkt im alten Kino mit einem Erlebnisbericht von Erich Kästner über den 10. Mai 1933 in Berlin ein und gab einen Überblick über die Geschehnisse von damals. Dazu las sie auch ein Gedicht von Mascha Kaleko.

Danach ging es weiter nach Europa. „Aber wo findet man Europa?“ – mit „Reiseleiter“ Ulrich Wellhöfer machten sich die Zuhörer auf den Weg. Kenntnisreich führte der Autor und Verleger von Land zu Land, von Textbeitrag zu Textbeitrag. Wellhöfer las Lyrik und kleine Prosa unter anderem aus der Feder von Stefan Zweig, Ilja Ehrenburg oder René Schickele.

Es waren besinnliche bis heitere Texte, in denen sich aber auch, wie bei der Engländerin Favell Lee Mortimer, skurrile Bösartigkeit und Fremdenhass aussprach. Auch viele dieser Texte landeten im Mai 1933 auf dem Scheiterhaufen der Bücher – und der menschlichen Zivilisation.

Den musikalischen Teil des Programms begleitete Sängerin Susanne Bohn am Piano oder Akkordeon. Gesungen wurde vom russischen Volkslied über französische Chansons bis hin zum Pluhar-Lied „Theater, noch ist nicht alles verloren“.

Die Sängerin und Verleger Wellhöfer förderten mit so manchen literarischen und musikalischen Fundstücken aus fast drei Jahrtausenden Überraschendes, Eindrückliches, aber auch Skurriles zutage. Und damit so manche Einsichten – und Aussichten. Zwischendurch entführte Yilmaz Kalender, und auch das gehört zur mehr als 15-jährigen Tradition vom Lesekontor Wallstadt, mit einem Gedicht von Nazim Hikmet in die Türkei. Und zu guter Letzt durfte auch das bekannte Lied der französischen Chansonsängerin Barbara mit dem Titel „Göttingen“ nicht fehlen, das Hoffnung auf Frieden und Freundschaft macht. Ein Abend, der sowohl Rückschau und Erinnerung, als auch Freude am Aufbruch in Neues schenkte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019