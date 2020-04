Vereine müssen die Kerwe absagen

Noch im März war Manuela Müller optimistisch, aber das ist vorbei. „Die derzeitige Situation lässt uns leider keine andere Wahl“, seufzt die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV). Nachdem die Bundesregierung bis mindestens 31. August wegen der Corona-Pandemie Großveranstaltungen verboten hat, musste die IVW-Vorsitzende jetzt die für 17. bis 19. Juli geplante Kerwe absagen.

Es ist nicht der erste Rückschlag für das Fest. 2015 fiel die Wallstadter Kerwe ganz aus, weil die Kosten sich als zu hoch erwiesen und sich die Vereine lange über die Art der Ausrichtung nicht einig wurden. Zuvor war die Veranstaltung mal auf dem Gelände der Sportvereinigung, mal auf dem Rathausplatz.

Dank an die Feuerwehr

Doch ermuntert durch die gelungene 1250-Jahr-Feier von Wallstadt im Juli 2016 gab es 2017 wieder ein – stets sehr gut besuchtes – Zelt auf dem Rathausplatz. 2018 aber ein neuer Rückschlag: Parallel zur Kerwe lief die Fußball-Weltmeisterschaft, und die Stadt verbot kurzfristig aus Sicherheitsgründen die eigentlich geplante Übertragung der Spiele ins Zelt. Die IWV blieb auf den Kosten sitzen und hatte hohe Umsatzverluste. 2019 dehnte die IWV die Kerwe auf drei Tage aus, feierte unter dem Motto „90 Jahre eingemeindet und kein bisschen leise!“ sehr erfolgreich. Gerne hätte Manuela Müller daran nun angeknüpft. Die ersten ehrenamtlichen Helfer – pro Schicht sind rund 50 im Einsatz – hatten sich bereits gemeldet. 17 der 25 Mitgliedsorganisationen der IWV hätten sich engagiert – und sich natürlich auch auf ihren Anteil am Gesamterlös gefreut.

Doch „eine Risikoabschätzung, inwieweit sich die Lage bis zum Kerwetermin normalisiert hat, ist zur Zeit nicht möglich und somit reine Spekulation“, so Müller ganz unabhängig von dem behördlichen Verbot. „Wir finden es sehr schade, das dieses Fest für Jung und Alt in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, bedauert sie im Namen des ganzen IWV-Vorstandes, „aber wir tragen die Entscheidung der Bundesregierung voll und ganz mit“, ergänzt sie. Schließlich trage die IWV auch die soziale Verantwortung für Gäste und ehrenamtliche Helfer. „Das Risiko für alle Beteiligten ist zu hoch“, so Müller.

Die Vereine, Organisationen der IWV und die christlichen Gemeinden seien aber „weiterhin für Sie da“, versichert Müller den Wallstadtern und wären „nach Corona wieder voll im Einsatz“. Bis dahin werde es „voraussichtlich bis zum 31. August ruhig in Wallstadt sein“, so die Vorsitzende. Auch die IWV-Mitgliederversammlung fällt zunächst aus. Da müsste ein Nachfolger für Michael Valentin, der aus persönlichen Gründen sein Amt als Kassier niedergelegt hat, gewählt werden. Aber zunächst hat Jörg Kihm kommissarisch die Aufgaben übernommen.

„Nutzen Sie die Zeit. Genießen Sie die Ruhe und die Natur. Achten Sie auf sich, Ihre Lieben und Nachbarn“, wendet Müller sich an die Bewohner des Orts und dankt zugleich ausdrücklich Beschäftigten im Einzelhandel, Gewerbetreibenden, Lebensmittelerzeugern, Mitarbeitern im Gesundheitswesen, Stadtreinigung, Post/Paketzustellern, Reinigungskräften sowie Polizei und Feuerwehr.

An die Freiwillige Feuerwehr schickt sie aber noch einen besonderen Dank. Mit deren Hilfe hatte die IWV zu Ostern eine besondere Aktion realisiert. Die Einsatzkräfte fuhren mit ihrem Mehrzweckfahrzeug durch den Ort, spielten per Lautsprecher den Udo-Jürgens-Evergreen „Immer wieder geht die Sonne auf“ ab. Dazu gab es kurze, aufmunternde Worte von Müller im Namen aller Vereine sowie Segenswünsche von Pfarrerin Anna Maria Baltes und Diakon Bernhard Kohl. „Die Resonanz war großartig“, blickt Müller dankbar zurück. „Die Leute haben auf den Balkonen geklatscht und getanzt oder sich bei mir und der Feuerwehr telefonisch oder per Mail bedankt“, berichtet sie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020