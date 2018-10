Vereine wenden sich an OB Kurz

Zu einem Stadtteilspaziergang durch Wallstadt wird Oberbürgermeister Peter Kurz am heutigen Mittwoch ab 16 Uhr am Eingang vom Katholische Gemeindezentrum in der Oswaldstraße erwartet. Solche Rundgänge macht die Stadtspitze derzeit nach und nach in allen 24 Mannheimer Stadtteilen. In Wallstadt ist ein Austausch zu der Forderung nach einem Bau eines neuen Kultur- und Sportzentrums, der Einrichtung einer Fahrradstraße sowie der stadtteilweiten Ausweitung der Tempo-30-Zone geplant. Diese Themen hat zumindest die Stadt vorher bekanntgegeben.

Bedarfsanalyse fertig

Manuela Müller und Thomas Müller von der Bürgerinitiative „Kultur- und Sportzentrum Wallstadt“ wollten den Termin heute zu einer Aktion nutzen. Sie möchten dem Oberbürgermeister das Ergebnis ihrer Bedarfserfassung für sportliche und kulturelle Veranstaltungen in Wallstadt übergeben.

Eine solche Analyse hatte das Stadtoberhaupt gefordert, als Kurz zu einem Gespräch in Wallstadt war und mit der Forderung nach dem Neubau konfrontiert wurde. Daraufhin starteten Manuela Müller, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV), und Thomas Müller, Vorsitzender vom „Sängerkreis“, eine schriftliche Umfrage über derzeitigen und künftigen Raumbedarf mit detaillierten Fragebögen (wir berichteten).

„Wie erwartet gibt es einen großen Bedarf für die Nutzung eines Kultur- und Sportzentrums“, fassen sie das Ergebnis zusammen. Die Übergabe heute sei als „krönender Abschluss dieser Phase der Arbeit unserer Bürgerinitiative“ zu sehen. „Indem Sie sich an dieser Aktion beteiligen, könnten wir wieder ein kleines Zeichen setzen, um der Stadtverwaltung deutlich zu machen, dass die Vereine und viele andere Einwohner Wallstadts hinter der Bürgerinitiative für ein neues Kultur- und Sportzentrum in unserem Stadtteil stehen und wie wichtig das für uns alle ist“, appellieren die Initiatoren an die Organisationen und Bürger im Ort, bei dem Termin heute dabei zu sein. pwr

