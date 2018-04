Anzeige

Der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte hat sich auch für 2018 wieder einiges vorgenommen. Bei der Mitgliederversammlung im Eleonore und Otto Kohler-Haus schaute der Vorstand auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück und gab einen Ausblick. „Wir werden auch 2018 viele Dinge unternehmen, wie zum Beispiel Besuche der Mannheimer Messe, des Karlsruher Zoos oder des Weihnachtsmarkts. Wenn die Gruppe hier vor Ort bleibt, wird gekocht, gebacken oder eine Disko veranstaltet“, sagte Birgit Junker, stellvertretende Vorsitzende und Kassenwartin.

Der Samstagstreff hat zurzeit 25 Teilnehmer. Einen Schülertreff für sieben Teilnehmer bietet der Verein ebenfalls an, dieser findet am Samstagvormittag statt. Auch unter der Woche steht das Kohler-Haus nicht mehr leer. Hier kommen seit September letzten Jahres die Mitarbeiter der Werkgemeinschaft Martinshof zum Einsatz, sie betreuen und fördern junge Menschen mit besonders hohem Assistenzbedarf.

Spastikerverein Der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte – Spastikerverein hat sich 1964 als Initiative von Eltern behinderter Kinder gegründet. Ziel ist es, bei der Integration behinderter Menschen zu helfen und Barrieren abzubauen. Aufgaben: Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderung, Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit vergleichbaren Einrichtungen, Freizeitaktivitäten. Kontakt: Andrea Baroncioni, Tel. 0621/44 57 97 03, E-Mail: spastikerma@aol.com. dir

Einsatz für Barrierefreiheit

Der Spastikerverein organisiert jedes Jahr Ferienfreizeiten. Diese werden finanziell unterstützt von der Aktion Mensch. Die Freizeit an Ostern muss in diesem Jahr allerdings ausfallen, dafür gibt es zwei Termine im Sommer. Teilnehmen können zehn bis 13 Personen. Auch die beliebte Stadtranderholung wird es wieder geben, an der Menschen ab sieben Jahren teilnehmen können. Sie ist vom 30. Juli bis 10. August. Das alljährliche Sommerfest ist für den 1. Juli geplant.