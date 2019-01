Von Regeln erstickt

Sie sind tieftraurig und enttäuscht: die Mitglieder des Wallstadter Arbeitskreises Heimatgeschichte. Mit dem Verlust ihrer Räume wird ihnen die Arbeitsgrundlage entzogen, für ihre zusammengetragenen Schätze fehlt bald ein sicherer Ort. Für eine Gruppe, von der so viele wertvolle Impulse für die Kirchengemeinde selbst wie auch den ganzen Ort ausgingen und ohne die das Jubiläum „1250 Jahre Wallstadt“ 2016 nie so festlich begangen worden wäre, ist das ein herber Tiefschlag.

Pfarrerin Anna-Maria Baltes hat die schlechte Nachricht in viel Lob verpackt, Einfühlungsvermögen und Kompromissbereitschaft gezeigt. Aber an den Vorschriften kommt sie nicht vorbei.

Denn es geht hier nicht um ein Thema in Wallstadt allein, sondern um ein Problem der ganzen Gesellschaft. Natürlich muss man Kindesmissbrauch verhindern, den Brandschutz garantieren. Aber von schlimmen Vorfällen früherer Jahre getrieben, ist in Deutschland inzwischen eine Regelungswut ausgebrochen, die geradezu irrwitzige Ausmaße annimmt. Beispiele: Eine pensionierte Juristin, die einmal monatlich als „Vorlesetante“ in den Kindergarten kommt, muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Erzieherinnen haben Angst, einem Kind ein Pflaster aufzukleben, weil ja eine Allergie auftreten könnte. Wird ein Kind gewickelt, sind Zeitpunkt und Verantwortlicher schriftlich zu dokumentieren. Und wer Kuchen spendet, muss eine Liste mit Allergenen einreichen. Wir packen Kinder, ja die ganze Gesellschaft in Watte – wundern uns aber, dass dies auch wichtige Initiativen erstickt.

